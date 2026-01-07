Jaipur: मक्का-मदीना भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी हवाई टिकट देकर 35 लाख रुपए हड़पे

जयपुर। राजधानी में धार्मिक यात्रा पर जाने की आस्था और भरोसे को हथियार बनाकर ठगी करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। मक्का-मदीना (उमराह) यात्रा पर भेजने के नाम पर फर्जी हवाई टिकट देकर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए गए। 6 जनवरी को यात्रा से पहले जब फर्जीवाड़े की जानकारी मिली तो पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे। सुभाष चौक थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को अधिकृत ट्रैवल एजेंट बताकर दर्जनों लोगों को अपने जाल में फंसाया।