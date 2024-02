अच्छी खबर : राजस्थान में पहली बार मेजर मिनरल की 79 खानों की एक साथ होगी निलामी

Submitted by:

मेजर मिनरल्स के 11 ब्लॉकों के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया 26 मार्च से 11 अपे्रल 2024 तक चलेगी। इसमें जैसलमेर के 4 सिलिसियस अर्थ ब्लॉक, बाड़मेर के सिलिसियस अर्थ के ही 3 ब्लॉक की ई-नीलामी के साथ ही जालौर के फ्लोराइड के एक ब्लॉक, चित्तौडग़ढ़ और भीलवाड़ा के एक-एक बेसमेटल और जयपुर में आयरन ओर के एक ब्लॉक की कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई-नीलामी की जाएगी।

Major Mineral Mines Will Be Auctioned In Rajasthan : राजस्थान में खान विभाग द्वारा राज्य में पहली बार एक साथ 79 प्रमुख खनिजों की नीलामी 21 फरवरी से शुरू होगी। खान सचिव आनन्दी ने सोमवार को बताया कि इनमें लाइमस्टोन के 68 ब्लॉकों की माइनिंग लीज की नीलामी होगी, वहीं कंपोजिट लाइसेंस के लिए सिलिसियस अर्थ, फ्लोराइट, बेसमेटल और आयरन ओर के 11 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेजर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी केन्द्र सरकार के एमएसटीसी पोर्टल पर की जाएगी, जिससे देश-दुनिया में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर कहीं से भी ई-नीलामी में हिस्सा ले सके।