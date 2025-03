Free Hostel Facility : RAS परीक्षा की तैयारी कर रही छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा

आयुक्त शक्ति सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, जयपुर में उनके लिए निःशुल्क भोजन और आवास व्यवस्था की जा रही है। अभ्यर्थी राजस्थान की मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो। अभ्यर्थी के परिवार की कुल मिलाकर वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम हो। यदि माता/पिता में से कोई राजस्थान सरकार में सेवारत है तो पे मेट्रिक्स पर अधिकतम लेवल-11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हो।

अभ्यर्थी के माता-पिता / अभिभावक के वेतनभोगी होने पर उन्हें अपने कार्यालय अध्यक्ष / नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र/वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया: विभागीय वेबसाईट www-tad-rajasthan-gov-in के Home Page पर जाकर Apply for Residential Facilities at Center of Excellence (Multipurpose Girls Hostel) Jaipur for RAS Mains Exam 2024 Student के लिंक पर आवेदन कर सकते है। साथ ही Citizen SSO ID से राजकाज से Hostel and Scheme Monitoring System पोर्टल पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।