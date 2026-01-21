आपकी बात: बच्चों को मोबाइल गेमिंग से दूर रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

ऐप्स पर पैरेंटल कंट्रोल का उपयोग करें

मोबाइल गेमिंग की बढ़ती लत से बच्चों को बचाने के लिए अभिभावकों को सख्त लेकिन समझदारी भरे कदम उठाने होंगे। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की स्पष्ट सीमा तय की जाए और छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए। माता-पिता स्वयं कम मोबाइल उपयोग कर रोल मॉडल बनें और घर में स्क्रीन-फ्री समय रखें। मोबाइल के स्थान पर खेलकूद, किताबें, कला और पारिवारिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। ऐप्स पर पैरेंटल कंट्रोल का उपयोग करें और अनुचित गेम्स हटाएं। मोबाइल गेमिंग पूरी तरह बंद करना मुश्किल है, लेकिन संतुलन बनाना जरूरी है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन धैर्य और लगातार प्रयास से बच्चे क्रिएटिव, एक्टिव और खुश रहेंगे। - मुकेश कुमार बिस्सा, जैसलमेर