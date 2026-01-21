समाज में यदि विनम्र भाषा का लोप होगा तो संवाद कठोर होंगे

निश्चित रूप से यह केवल किसी एक प्रदेश का मामला नहीं है, देखने में आ रहा है कि अधिकांश युवा संस्कारों को पुरातन मानकर अस्वीकार कर रहे हैं। यह समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं, अपितु पूरे विश्व की है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का कोई एक उत्तर ढूंढ पाना संभव नहीं है परंतु अगर सिलसिलेवार देखा जाए तो इसके अनेकानेक कारण हैं जिनको समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि वर्तमान कहीं एक ऐसी पीढ़ी का निर्माणकर्ता न बन जाए जहां भविष्य अभद्रता और असंवेदनशीलता को सामान्य व्यवहार के रूप में स्वीकार करने लगे। विकासात्मक मनोविज्ञान के शोधकर्ता लॉरेंस कोहलबर्ग अपने विभिन्न शोधों के जरिये यह स्पष्ट करते हैं कि बच्चों में बड़ों के प्रति सम्मान कोई जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक अनुभवों और परिवेश से विकसित होता है। कोहलबर्ग का मानना है कि बच्चों का नैतिक विकास विभिन्न चरणों में होता है, जिनमें वे परिवार, शिक्षकों और वरिष्ठजनों से सामाजिक मर्यादा और व्यवहार सीखते हैं। जर्नल ऑफ प्रैगमैटिक्स में प्रकाशित शोध दर्शाते हैं कि किसी समाज की भाषा उसके सामाजिक संबंधों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। भाषा में प्रयुक्त विनम्र शब्द- जैसे 'कृपया', 'धन्यवाद', 'क्षमा कीजिए', 'जी' केवल औपचारिक शब्द नहीं होते, बल्कि दूसरे व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान की भावना को व्यक्त करते हैं।