नाबार्ड गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी बने जी.वि. सुनील कुमार

अहमदाबाद. नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक जी.वि. सुनील कुमार ने गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।बिट्स पिलानी से केमिकल इंजिनीयरिंग में ग्रेजुएट जी.वि. सुनील कुमार ने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए बी. के. सिंघल के स्थान पर कार्यभार संभाला।

इससे पूर्व, वे नाबार्ड के प्रधान कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में तैनात थे। वे कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेंगे।

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कैप्शन - जी.वि. सुनील कुमार।