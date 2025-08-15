Patrika LogoSwitch to English

Heavy Rainfall Alert: राजस्थान के इन 2 जिलों से गुजर रही मानसून ट्रप लाइन, बन रही भारी बारिश की संभावना

Heavy Rain Forecast: 15 से 22 अगस्त तक कोटा-उदयपुर सहित कई संभागों में होगी झमाझम बारिश, पूर्वी-पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 15, 2025

Rajasthan-weather-update-2
राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका

Rajasthan weather update: जयपुर। राजस्थान के दो जिलों से इन दिनों मानसून की ट्रप लाइन गुजर रही है। इसके प्रभाव से राजस्थान में 15 व 16 अगस्त को कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं।

मौसमी ट्रफ लाइन इस समय बीकानेर, कोटा, दमोह, बिलासपुर से होकर गुजर रही है और हवाओं के कारण दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम-मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है।

इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 15 अगस्त से, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है।

जयपुर में बुधवार को हुई बारिश। फोटो-पत्रिका।

दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 से 21 अगस्त तथा बीकानेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में 16 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने की संभावना है।

Updated on:

15 Aug 2025 03:22 pm

Published on:

15 Aug 2025 03:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rainfall Alert: राजस्थान के इन 2 जिलों से गुजर रही मानसून ट्रप लाइन, बन रही भारी बारिश की संभावना

