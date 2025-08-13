Good News: पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का कार्य जल्द शुरू, अजमेर-बीकानेर रेल संपर्क को मिलेगी रफ्तार

Pushkar-Merta rail line: अजमेर। अजमेर जिले में रेलवे विकास की दिशा में एक अहम कदम जल्द देखने को मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर सर्किट हाउस में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन कार्य को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अजमेर से बीकानेर के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन, पुष्कर व रियांबड़ी उपखंड स्तर पर सर्वे और मुआवजा कार्य अंतिम चरण में हैं। इनके पूरा होते ही रेल लाइन निर्माण शुरू हो जाएगा।
बैठक में अजमेर रेलवे स्टेशन के विस्तार, सौंदर्यकरण, नए फुट ओवर ब्रिज, वेटिंग एरिया और रेल लाइन विस्तार जैसे कार्यों पर भी चर्चा हुई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ये सभी परियोजनाएं पूर्ण होने पर स्टेशन का स्वरूप आधुनिक और भव्य हो जाएगा।
देवनानी ने तोपदड़ा और पालबीचला की तरफ से सुगम यातायात व्यवस्था, मार्टिंडल ब्रिज को ऊंचा करने की योजना, मदार व दौराई स्टेशन विकास और अजमेर को पर्यटन हब बनाने में रेलवे की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन और रेलवे के समन्वय से ये परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी, जिससे अजमेर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।