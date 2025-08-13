Good News: पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन का कार्य जल्द शुरू, अजमेर-बीकानेर रेल संपर्क को मिलेगी रफ्तार

Pushkar-Merta rail line: अजमेर। अजमेर जिले में रेलवे विकास की दिशा में एक अहम कदम जल्द देखने को मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर सर्किट हाउस में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर पुष्कर-मेड़ता रेल लाइन कार्य को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अजमेर से बीकानेर के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन, पुष्कर व रियांबड़ी उपखंड स्तर पर सर्वे और मुआवजा कार्य अंतिम चरण में हैं। इनके पूरा होते ही रेल लाइन निर्माण शुरू हो जाएगा।