13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

IMD Update: बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं कल से मचाएंगी धमाल, जानिए किन जिलों में मचेगी बरसात की हलचल

Heavy Rain Alert: राजस्थान में कल से मौसम करेगा करामात। बंगाल की खाड़ी से उठी हवाएं पहुंचीं राजस्थान, अगले दो दिन में होगा बड़ा बदलाव। 15 अगस्त से बदलेंगे आसमान के तेवर, कहीं राहत तो कहीं मुश्किलें बढ़ाएंगे बादल।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 13, 2025

imd weather alert
फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Weather Update: जयपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी तंत्र का असर अब राजस्थान में दिखने की तैयारी है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 16 अगस्त से बारिश का दौर शुरू होगा।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं लगातार उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं। ये हवाएं राजस्थान में पहुंचकर यहां के मौजूदा मौसम तंत्र से मिलेंगी, जिससे कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 16 अगस्त को उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भी तेज बरसात की चेतावनी दी गई है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Forecast: राजस्थान में इन 2 संभागों में 16 अगस्त को भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
जयपुर
राजस्थान में मानसून सक्रिय। पत्रिका फोटो।

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे आने वाले दिनों में खेतों में पानी की निकासी का प्रबंध रखें और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए खुले मैदान में काम करने से बचें। आने वाले सप्ताह में यह सिस्टम पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के लिए राहत भरी बारिश ला सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।

ये भी पढ़ें

Monsoon Update 7 August: मानसून की वापसी, 15 अगस्त से राजस्थान में होगी अच्छी बारिश,अलर्ट जारी
जयपुर
imd alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Update: बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं कल से मचाएंगी धमाल, जानिए किन जिलों में मचेगी बरसात की हलचल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.