IMD Update: बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं कल से मचाएंगी धमाल, जानिए किन जिलों में मचेगी बरसात की हलचल

Rajasthan Weather Update: जयपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी तंत्र का असर अब राजस्थान में दिखने की तैयारी है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 16 अगस्त से बारिश का दौर शुरू होगा।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं लगातार उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं। ये हवाएं राजस्थान में पहुंचकर यहां के मौजूदा मौसम तंत्र से मिलेंगी, जिससे कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 16 अगस्त को उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भी तेज बरसात की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे आने वाले दिनों में खेतों में पानी की निकासी का प्रबंध रखें और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए खुले मैदान में काम करने से बचें। आने वाले सप्ताह में यह सिस्टम पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के लिए राहत भरी बारिश ला सकता है, जबकि कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।