IMD Update: बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं कल से मचाएंगी धमाल, जानिए किन जिलों में मचेगी बरसात की हलचल

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवाएं लगातार उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं। ये हवाएं राजस्थान में पहुंचकर यहां के मौजूदा मौसम तंत्र से मिलेंगी, जिससे कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 16 अगस्त को उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भी तेज बरसात की चेतावनी दी गई है।