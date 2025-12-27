IAS – IPS अधिकारियों को हाउसिंग बोर्ड का नए साल का तोहफा….आम के खाते में नियम और भारी शुल्क



ये फैसले भी हुए

जेडीए की तरह मंडल में भी होगी प्रवर्तन शाखा, गठन जल्द

मंडल लम्बित सम्पत्तियों को निस्तारित करने के लिए जल्द ही नीति लेकर आएगा। इसके अलावा जेडीए के प्रवर्तन शाखा की तरह मंडल अपनी प्रवर्तन शाखा का गठन करेगा। मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में ये निर्णय हुए। बैठक में तय हुआ कि मंडल अपनी सम्पत्तियों की रक्षा और अतिक्रमण को हटाने के लिए जल्द ही प्रवर्तन शाखा का गठन करेगा। बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अब प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा जाएगा। प्रवर्तन शाखा में विभिन्न पदों पर कुल 51 पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति पर आएंगे।

आवासन मंडल आयुक्त रश्मि शर्मा ने निर्णयों पर तुरंत अमल करने और लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।