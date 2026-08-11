निवाई. बरोनी थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। बरोनी थानाधिकारी जयमल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम सघन गश्त करते हुए गांव सिसोला रोड़ पहुंची। इस दौरान अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली आती दिखाई दी। पुलिस वाहन को देखकर चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ते में छोड़कर भाग छूटा। इस पर पुलिस ने करीब आठ टन अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने लाकर सुरक्षित खड़ा करवा दिया। इसी प्रकार एक चालक मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर ट्रैक्टर भगा ले गया। पुलिस ने चालक व मालिक के विरुद्ध अवैध बजरी खनन एवं परिवहन का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी।
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एनई1008सीडी-निवाई. बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली।
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