IMD Warning: मौसम विभाग का सुबह से 10 वां अलर्ट, अब पूरी रात 13 जिलों में होगी तेज बारिश, गिर सकते हैं ओले

weather alert: जयपुर. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) जारी करते हुए अगले तीन घंटों के दौरान मौसम के अचानक बिगड़ने की आशंका जताई है। मौसम ने देर रात दस बजे अलर्ट जारी किया है। इसमें लगभग पूरे राजस्थान में ओरेंज व यलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि आगामी तीन घंटे में तेज बारिश, ओले गिरने की संभावना है।