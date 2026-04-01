एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने, पेयजल व्यवस्था सुधारने और ग्रामीण विकास को लेकर अहम फैसले

मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि जिला स्तर पर एलपीजी गैस की कालाबाजारी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में एलपीजी गैस की 100 प्रतिशत आपूर्ति बनी रहे, जबकि वाणिज्यिक क्षेत्रों में 40 से 60 प्रतिशत सप्लाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही ऑटो एलपीजी पंपों को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।