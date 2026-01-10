जयपुर में 120 स्पीड की बेकाबू लग्जरी कार ने छीनी एक जिंदगी, नशे की इस रेसिंग ने कई सपनों को रौंदा

Car Accident फोटो-पत्रिका
जयपुर: जयपुर के पत्रकार कॉलोनी स्थित खरबास सर्किल पर शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक लग्जरी कार ने करीब 120 किमी/घंटा की रफ्तार से दूसरी कार के साथ रेस लगाते हुए पहले रोड डिवाइडर से जोरदार टक्कर मारी। फिर कार बेकाबू होकर सड़क किनारे की फूड स्टॉल्स और ठेलों में घुस गई और करीब 30 मीटर तक ठेलों-थड़ियों को रौंदती चली गई।
इस भयानक हादसे में 16 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। ज्यादातर घायल वो लोग थे जो शाम का खाना खाने आए थे या स्टॉल पर काम कर रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 12 से ज्यादा ठेले और थड़ियां पलट गईं। इस हादसे में भीलवाड़ा के रहने वाले रमेश बैरवा नाम के युवक की मौत हो गई। जो एक फूड स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। चार लोगों की हालत बहुत गंभीर है। घायल लोगों को (SMS) एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जहां उनका इलाज जारी है।
घायलों की दर्द भरी आपबीती घटना दिल दहला देने वाली है। टोंक के मालपुरा निवासी 26 साल के दीपक खारोल और उनके ममेरे भाई (20) राकेश शुक्रवार रात दाल-बाटी-चूरमा खाने खरबास सर्किल पहुंचे गए थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी, इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर में रहकर दीपक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कर रहा है। उसकी 5 अप्रैल को SI एसआई भर्ती परीक्षा है। भर्ती के लिए दीपक दिन-रात मेहनत कर रहा था। लेकिन इस हादसे ने दीपक की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं राकेश परिवार का इकलौता कमाने वाला है। पिता मानसिक रोगी है और वह दो भाइयों व एक बहन में सबसे बड़ा है। हादसे ने परिवार के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। राकेश के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पैर फ्रैक्चर है और होश आने पर उसकी आंखों में आंसू थे। पुलिस की जांच जारी है।
चित्तौड़गढ़ निवासी मृदुल पंवार खरबास सर्किल पर सूप का ठेला लगाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। हादसे के समय बर्तन साफ कर रहे मृदुल अचानक तेज कार की आवाज सुनकर मुड़े, तभी एक लग्जरी कार ने उन्हें और कई लोगों को एक साथ चपेट में ले लिया। कार की तेज टक्कर से उछलकर गिर गए जिसके बाद मृदुल बेहोश हो गए। उनके पैर में फ्रैक्चर है। पसलियां टूट गई। अस्पताल में दर्द भरे लहजे में उन्होंने कहा, 14 फरवरी को बड़े भाई की शादी है और मैं पैर तुड़वाकर अस्पताल में पड़ा हूं।
पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि कार में चार लोग सवार थे और सभी नशे की हालत में थे। ड्राइवर दिनेश रणवा चूरू निवासी, सोलर बिजनेसमैन ने तीन महीने पहले ही ये महंगी लग्जरी खरीदी थी। उसने रेनवाल के पप्पू को बुलाया था और फिर दूसरी कार के साथ स्ट्रीट रेसिंग शुरू कर दी। जिसके कुछ देर बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने पप्पू को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। लेकिन बाकी तीन लोग जिनमें एक जयपुर पुलिस का सिपाही भी शामिल बताया जा रहा है। ये लोग फरार हो गए। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। पुलिस को जांच ने दौरान एक मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रहीं है।
इस खौफनाक हादसे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर और अस्पताल अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौके पर पहुंचे और घायलों से मिले। डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि कार में चार लोग सवार थे। जिनमें से एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कार के कुचलने से एक की मौत हो गई है। और घायलों का इलाज जारी है।
