जयपुर में 120 स्पीड की बेकाबू लग्जरी कार ने छीनी एक जिंदगी, नशे की इस रेसिंग ने कई सपनों को रौंदा

घायलों की दर्द भरी आपबीती घटना दिल दहला देने वाली है। टोंक के मालपुरा निवासी 26 साल के दीपक खारोल और उनके ममेरे भाई (20) राकेश शुक्रवार रात दाल-बाटी-चूरमा खाने खरबास सर्किल पहुंचे गए थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी, इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर में रहकर दीपक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कर रहा है। उसकी 5 अप्रैल को SI एसआई भर्ती परीक्षा है। भर्ती के लिए दीपक दिन-रात मेहनत कर रहा था। लेकिन इस हादसे ने दीपक की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। वहीं राकेश परिवार का इकलौता कमाने वाला है। पिता मानसिक रोगी है और वह दो भाइयों व एक बहन में सबसे बड़ा है। हादसे ने परिवार के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। राकेश के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पैर फ्रैक्चर है और होश आने पर उसकी आंखों में आंसू थे। पुलिस की जांच जारी है।