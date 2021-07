ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर सूचना अपलोड करने के निर्देश

जयपुर, 15 जुलाई

प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा (Principal Chief Conservator of Forest Shruti Sharma) ने मुख्य वन संरक्षक (Chief Conservator of Forests) और उप वन संरक्षकों (Deputy Conservators of Forests) को कैम्पा कार्यों को ई-ग्रीनवॉच पोर्टल (e-Greenwatch Portal) पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा ने निर्देश दिए कि जिन उप वन संरक्षकों द्वारा ई. ग्रीनवॉच पोर्टल पर गत वर्षो में हुए पौधरोपण की सूचना अपलोड नहीं की है, वे तत्काल सूचना अपलोड करवाएं। अरण्य भवन में राजस्थान प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैम्पा राजस्थान की वर्चुअल बैठक में उन्होंने उनका कहना था कि कैंपा योजना के तहत थर्ड पार्टी द्वारा किए गए मूल्यांकन में असफल पौधरोपण के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए। वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरणों में बकाया एसीए और पीसीए के तहत पौधरोपण के लिए प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कैंपा एक्ट, रूल्स, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑर्डर और सर्कुलर से जुड़ी जानकारी पर आधारित पुस्तक का भी विमोचन किया। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैंपा शिखा मेहरा ने बताया कि कैंपा एक्ट, रूल और गाइडलाइंस की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस अवसर पर सभी मुख्य वन संरक्षक और उप वन संरक्षक ऑनलाइन बैठक से जुड़े।