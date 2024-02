प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, बोले - मोदी सरकार का है यह अंतिम बजट

जयपुरPublished: Feb 01, 2024 01:05:44 pm Submitted by: Sanjay Kumar Srivastava

Interim Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट पर राजस्थान से राज्यसभा सांसद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने मोदी सरकार पर तंज कसा। कही ये बड़ी बात।

Pramod Tiwari Big Statement said this is Llast Budget of Modi Government