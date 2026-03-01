Iran-Israel War: “मिसाइल गिरते ही सराफा बाजार में कोहराम! ₹8,500 महंगा हुआ सोना, चांदी फिर तीन लाख के करीब, क्या अब गहने बेचना ही पड़ेगा?”

Iran-Israel War Impact On Gold-Silver: मध्य पूर्व में गहराते युद्ध के बादलों ने राजस्थान की राजधानी जयपुर के सराफा बाजार में खलबली मचा दी है। शनिवार को जैसे ही ईरान पर इजरायल द्वारा मिसाइल हमले की खबरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तैरने लगीं, जयपुर के जेवराती बाजार में कीमती धातुओं के दाम रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गए। महज कुछ घंटों के भीतर सोने की कीमतों में 8,500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी में 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।