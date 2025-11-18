जयपुर जिले के इस बांध पर जोखिम की नींव पर खड़ा हो रहा ‘हादसों’ का अस्पताल, भवन के निर्माण ने बढ़ाई बेचैनी

Gagardu CHC controversy: जयपुर. दूदू उपखंड के गागरडू में पीएचसी से क्रमोन्नत हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण में बड़ी खामियां अभी से सामने आने लगी हैं। रहलाना रोड पर ही अस्पताल का निर्माण कराया गया तो यह हजारों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जब पुराने सीएचसी भवन के पास छोटे नाले को मानसून में खतरा बताते हुए अधिकारियों ने निर्माण पर आपत्ति जताई थी तो इसके विपरीत निर्माणाधीन इस नए भवन को हनुमान सागर बांध की चादर के पास इसे 'उपयुक्त' बताकर निर्माण शुरू करा दिया।