Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर जिले के इस बांध पर जोखिम की नींव पर खड़ा हो रहा ‘हादसों’ का अस्पताल, भवन के निर्माण ने बढ़ाई बेचैनी

जयपुर में दूदू उपखंड के गागरडू में पीएचसी से क्रमोन्नत हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन का निर्माण यह हजारों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

image

कश्यप अवस्थी

Nov 18, 2025

गागरडू बांध के पास निर्माणाधीन सीएचसी भवन, पत्रिका फोटो

Gagardu CHC controversy: जयपुर. दूदू उपखंड के गागरडू में पीएचसी से क्रमोन्नत हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण में बड़ी खामियां अभी से सामने आने लगी हैं। रहलाना रोड पर ही अस्पताल का निर्माण कराया गया तो यह हजारों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जब पुराने सीएचसी भवन के पास छोटे नाले को मानसून में खतरा बताते हुए अधिकारियों ने निर्माण पर आपत्ति जताई थी तो इसके विपरीत निर्माणाधीन इस नए भवन को हनुमान सागर बांध की चादर के पास इसे 'उपयुक्त' बताकर निर्माण शुरू करा दिया।

पत्रिका पड़ताल में सामने आया कि यह निर्माण सुरक्षा मानकों से कोसो दूर है। यदि मानसून के दौरान तेज बारिश होने के बाद हनुमान सागर बांध की पाल को नुकसान पहुंचा या बांध ओवरफ्लो होकर बाढ़ जैसे हालात हुए तो अस्पताल भी इसकी चपेट में आएगा। जिससे अस्पताल में भर्ती मरीज, परिजन, चिकित्सक, कर्मचारी हादसे का शिकार हो सकते हैं।

बांध की पाल 300 मीटर दूर

रहलाना रोड पर सीएचसी भवन का काम तेजी से चल रहा है, वहां पीछे महज 50 फीट की दूरी पर नीमड़ी की नाडी है, जहां जलभराव है। वहीं 9.6 फीट भराव क्षमता वाले हनुमान सागर बांध की दूरी करीब 300 मीटर है। इस बांध के पानी से 3 गांवों की हजारों बीघा भूमि सिंचित की जाती है।

हमेशा हादसे की आशंका

सीएचसी का निर्माण बांध जैसे जलभराव वाले जलस्रोत के इतने पास करना सुरक्षा मानकों और नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में यहां हमेशा सीलन व हादसे का खतरा बना रहेगा। लोगों का कहना है कि मापदंडों का उल्लंघन कर बनाया जा रहा भवन कुछ ही साल में क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यहां बजरी की जगह डस्ट काम में ली जा रही है। ऐसे में यह भवन कितने दिन टिक पाएगा, फिलहाल इस पर संशय है।

दूदू एडीएम व तहसीलदार ने लिया जायजा

भवन निर्माण विवाद सामने आने के बाद दूदू एडीएम गोपाल परिहार व तहसीलदार मदन परमार सोमवार को गागरडू गांव पहुंचे और पुराने सीएचसी भवन के रिकॉर्ड की जांच की। साथ ही नए भवन के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और नए भवन के निर्माण स्थल की सुरक्षा की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की।

स्थानीय लोग ये बोले

  • नए सीएचसी भवन का निर्माण जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा रहा। कमीशन के चलते इसे अनुचित जगह पर बनाया जा रहा है। यहां निर्माण होने से लोगों को परेशानी होगी। रामस्वरूप टेपण, निवासी गागरडू
  • जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने जनता के साथ धोखा किया है। जंगलात व चरागाह भूमि पर यह निर्माण लोगों के साथ अन्याय है। बांध के पास इसका निर्माण बेहद चिंताजनक है। ग्रामीण इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं।महावीर प्रसाद शर्मा, निवासी गागरडू
  • बांध का पानी नाडी में भरने के बाद उसी जगह एकत्र होता है जहां भवन का निर्माण कराया जा रहा है। लोगों को जब यह हालात साफ दिख रहे हैं कि यहां पानी भरेगा लेकिन अधिकारियों को यह नजर नहीं आ रहा।भैंरूराम बैरवा, निवासी गागरडू
  • नया अस्पताल भवन लोगों के लिए आफत साबित होगा। वृद्ध, महिलाएं व बच्चों को पैदल करीब एक किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा जबकि गांव के बीच ही स्टैंड के पास पुराना भवन है और पास खाली जमीन है, जहां निर्माण कराया जाए।
  • सलीम मंसूरी, स्थानीय निवासी

इनका कहना है…

गागरडू में पुराने सीएचसी व नए निर्माणाधीन भवन का जायजा लिया है। एसडीएम व तहसीलदार से नए भवन निर्माण स्थल के बारे में रिपोर्ट मांगी है। जो जिला कलक्टर को भेजी जाएगी। ग्रामीण नए भवन निर्माण को लेकर विरोध जता रहे हैं। बाढ़ के संभावित खतरों पर भी विचार किया जाएगा।
गोपाल परिहार, एडीएम, दूदू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 01:15 pm

Published on:

18 Nov 2025 01:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर जिले के इस बांध पर जोखिम की नींव पर खड़ा हो रहा ‘हादसों’ का अस्पताल, भवन के निर्माण ने बढ़ाई बेचैनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Book Fair: कोना-कोना क्लासिक और मॉडर्न लेखकों की किताबों से रोशन, देखें पत्रिका नेशनल बुक फेयर की तस्वीरें

जयपुर

आधुनिक दौर में पूंजीवाद का उभरता मानवतावादी स्वरूप

ओपिनियन

राजस्थान में गरमाया BLO आत्महत्या केस: मुकेशचंद के सुसाइड नोट से शिक्षकों में भारी रोष, जानें क्या की मांग

Rajasthan BLO suicide case in Jaipur
जयपुर

संपादकीय: देश की रक्षा के लिए संकल्प लेने का दिन

ओपिनियन

शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी कितनी संभव?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.