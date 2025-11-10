यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! 35 दिनों तक सूना-सूना दिखेगा जयपुर जंक्शन, 72 ट्रेनों पर आंशिक ब्रेक, जानें पूरा शेड्यूल

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। आप जयपुर जंक्शन से रेल यात्रा करने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें। जयपुर जंक्शन पर रीडवलपमेंट कार्य के कारण पहली बार उपनगरीय रेलवे स्टेशन खातीपुरा, दुर्गापुरा और सांगानेर स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने वाली है। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर री-डेवलपमेंट कार्य के तहत एयर कॉनकोर्स फेज-2 का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
इसके चलते 9 नवम्बर से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होना शुरू हो गया है। जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान 4 ट्रेन रद्द, 34 आंशिक रद्द, 20 का मार्ग परिवर्तन और 14 ट्रेनों को रेगुलेट किया गया है। 23 नवंबर को जोधपुर-भोपाल, भोपाल-जोधपुर और जयपुर-भोपाल ट्रेनें, तथा 24 नवंबर को भोपाल-जयपुर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। प्रभावित ट्रेनों का संचालन अब खातीपुरा, दुर्गापुरा, फुलेरा और अजमेर जैसे वैकल्पिक स्टेशनों से किया जा रहा है। सबसे अधिक परेशानी फुलेरा और अजमेर की ओर जाने वाले यात्रियों को उठानी पड़ रही है।
दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, काठगोदाम-जैसलमेर, अजमेर-किशनगंज, हिसार-हैदराबाद, पोरबंदर-मुजफ्फरपुर, श्री माता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती, पोरबंदर-दिल्ली सराय, दिल्ली सराय-पोरबंदर, सुल्तानपुर-साबरमती, वाराणसी-साबरमती, एर्नाकुलम-अजमेर, अजमेर-एर्नाकुलम, दुर्ग-अजमेर, लखनऊ-साबरमती, अयोध्या कैंट-भावनगर टर्मिनस, अजमेर-सोलापुर, सोलापुर-अजमेर, विशाखापट्टनम-भगत की कोठी ट्रेनें बदले हुए रूट से संचालित होंगी।
मुंबई सेंट्रल-हिसार, अजमेर-सियालदाह, जोधपुर-वाराणसी सिटी, इंदौर-भगत की कोठी, बीकानेर-कोलकाता, मुंबई सेंट्रल-हिसार ट्रेन इस अवधि में अलग-अलग समय पर रि-शेड्यूल होंगी।
दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर सिटी-जयपुर, बरेली-भुज, जम्मूतवी-बाड़मेर, दुर्ग-अजमेर, कामाख्या-उदयपुर सिटी, रांची-अजमेर, इंदौर-भगत की कोठी, ओखा-जयपुर, हिसार-मुंबई सेंट्रल, पुरी-श्रीगंगानगर, तिरुपति-हिसार, अयोध्या कैंट-भावनगर टर्मिनस, अजमेर-जम्मूतवी ट्रेनें अलग-अलग समय पर रेगुलेट होंगी।
दुर्गापुरा से
11, 15, 18, 22 नवंबर, 2, 6, 9, 13 दिसंबर : जयपुर-पुणे
13, 26, 30 नवंबर, 7 दिसंबर : पुणे-जयपुर
21 नवंबर से 8 दिसंबर : मुंबई सेंट्रल-जयपुर
22 नवंबर से 9 दिसंबर : जयपुर-मुंबई सेंट्रल
23 नवंबर : जयपुर-चेन्नई
सांगानेर से
8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 29 नवंबर, 2, 9, 11 दिसंबर : बांद्रा टर्मिनस-जयपुर
10, 17, 24 नवंबर और 1, 8 दिसंबर : जयपुर-बांद्रा टर्मिनस
11, 18, 25 नवंबर और 12, 9 दिसंबर : जयपुर-बांद्रा टर्मिनस
26 नवंबर, 3 दिसंबर : राजेंद्रनगर टर्मिनस-अजमेर
28 नवंबर, 5 दिसंबर : अजमेर-राजेंद्रनगर टर्मिनस
खातीपुरा से
9 नवंबर से 13 दिसंबर : मथुरा-जयपुर-मथुरा
8 नवंबर से 12 दिसंबर : प्रयागराज-लालगढ़-लालगढ़
22 नवंबर से 9 दिसंबर : आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट
9 नवंबर से 13 दिसंबर : नई दिल्ली-दौराई-नई दिल्ली शताब्दी
9, 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6, 9 दिसंबर : अजमेर-जम्मूतवी
8, 13, 21, 22, 23 नवंबर और 5, 8 दिसंबर : जम्मूतवी-अजमेर
कोटा तक
21 नवंबर से 8 दिसंबर : जबलपुर-अजमेर
22 नवंबर से 9 दिसंबर : अजमेर-जबलपुर
अजमेर से
24 नवंबर : हैदराबाद-जयपुर
26 नवंबर : जयपुर-हैदराबाद
23, 30 नवंबर, 7 दिसंबर : जयपुर-हैदराबाद स्पेशल
23, 30 नवंबर, 6, 7, 9 दिसंबर : खातीपुरा-मुम्बई सेंट्रल
9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर, 13 दिसंबर : जयपुर-उदयपुर सिटी
8 दिसम्बर : ओखा-जयपुर-ओखा एक्सप्रेस
13, 20, 27 नवंबर व 11 दिसंबर : नागपुर-जयपुर
14, 21, 28 नवंबर, 12 दिसंबर : जयपुर-नागपुर
सवाईमाधोपुर से
21 नवंबर से 8 दिसंबर तक जबलपुर-अजमेर
22 नवंबर से 9 दिसंबर तक अजमेर-जबलपुर
