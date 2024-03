Jaipur News : उड़ान से पहले ही विमान का खुला इमरजेंसी गेट

स्पाइस जेट द्वारा जारी एक बयान के अनुसार,जयपुर से अहमदाबाद की उड़ान संख्या एसजी-9007 का इमरजेंसी गेट गलती से खुल गया। अच्छी बात यह रही कि विमान ने उड़ान नहीं भी थी जब यह घटना घटी। बयान में आगे कहा गया कि विमान को अनिवार्य इंजीनियरिंग जांच से गुजरना पड़ा, जिसके कारण उड़ान के प्रस्थान में देरी हुई।

Emergency Gate Of Plane Opens Before Take Off : राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर से अहमदाबाद जाने वाले स्पाइस जेट के विमान में सोमवार को तकनीकी खराबी आ गई जिसके चलते विमान का इमरजेंसी गेट खुल गया। फलाइट सुबह 7.50 बजे जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरने वाली थी, जब यह घटना हुई। गेट खुलने के लिए विमान को उडऩे की अनुमति नहीं दी गई और तकनीकी जांच के लिए विमान को रोक लिया गया। इस बीच, विमानन नियामक डीजीसीए ने कहा कि घटना सामने आने के बाद आवश्यक उपायों का पालन किया गया और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया।