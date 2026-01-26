डोटासरा और जूली की जुगलबंदी: राजस्थान कांग्रेस में नए पावर पॉलिटिक्स से सियासी हलचल, संगठन में दिखेगा नया जोश और तेवर

डोटासरा को केवल एक आक्रामक नेता ही नहीं, बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है, जैसे कि जिलों का विस्तार कर संगठनात्मक इकाइयों को 40 से बढ़ाकर 50 किया गया। नियुक्तियां सर्वे और फीडबैक के आधार पर की गईं, न कि केवल स्थानीय विधायक की सिफारिश पर। बूथ से लेकर राज्य स्तर तक कार्यकर्ताओं का डेटा अब जयपुर मुख्यालय में उपलब्ध है। इस 'पायलट प्रोजेक्ट' की सफलता से दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान इतना प्रभावित है कि इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की तैयारी है।