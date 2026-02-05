Rajasthan: 41 दिन मौन तपस्या के ऐलान के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में साधु की मौत, 9 दिन पहले सोशल मीडिया पर डाली थी ये पोस्ट

मृतक ने करीब 20 साल पहले अपने गांव चूरू जिले की तारानगर तहसील के ग्राम सारण को छोड़ दिया था। उसके बाद से वह मंदिरों में पूजा-पाठ करने लगा। ग्रामीणों ने बताया कि यहां दो साल से पूजा-पाठ कर रहा था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। मौन तपस्या की पोस्ट और बंद कमरे में मिले शव ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं।