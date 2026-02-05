Rajasthan News: चांदी के मोटे कड़े अब बन रहे जान के दुश्मन, लुटेरों के डर से महिलाओं ने उतारे पुश्तैनी जेवर, गांवों में दहशत

कोटा जिले की सांगोद निवासी महिला संतोष सुमन का कहना है कि एक-डेढ़ तोला सोने के आभूषण पहनकर शादी-ब्याह में जाने से भी डर लगने लगा है। ऐसे में सोने-चांदी के आभूषण घर पर रखकर आर्टिफिशल ज्वैलरी पहननी पड़ रही है। बुजुर्ग महिला ग्यारसी बाई ने बताया कि वो गले एवं पैरों में करीब एक किलाे वजनी आभूषण पहनती हैं। आभूषण पुश्तैनी हैं, लेकिन बीते एक माह से घरवालों ने पहनना बंद करवा दिए। गाडि़या लुहार पार्वती बाई ने बताया कि सोने-चांदी के आभूषण घरों में या रिश्तेदारों के यहां संदूक एवं तिजोरियों में छुपाना पड़ रहा है।