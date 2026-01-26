26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

इंडिया एनर्जी वीक, 17 देशों के मंत्री होंगे शामिल 

वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाला इंडिया एनर्जी वीक (अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम) का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक गोवा स्थित ओएनजीसी एटीआई में किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Bhavnesh Gupta

Jan 26, 2026

India Energy Week

फोटो पत्रिका

नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाला इंडिया एनर्जी वीक (अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम) का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक गोवा स्थित ओएनजीसी एटीआई में किया जाएगा। यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है, जब दुनिया ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और डीकार्बोनाइजेशन जैसे बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर दुनियाभर के ऊर्जा मंत्री, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थान, शिक्षाविद और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। उदृघाटन प्रधानमंत्री करेंगे।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री की गोलमेज बैठक, विभिन्न देशों के साथ ऊर्जा संवाद, तथा स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने वाले विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। मीडिया एडवाइजर राजीव जैन के अनुसार आयोजन परिसर मे ही वृहद स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें डिजिटलीकरण और एआई, हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, बायोफ्यूल्स, एलएनजी, मेक इन इंडिया और नेट-जीरो समाधान जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहेगा। इस बार परमाणु ऊर्जा और सतत विमानन ईंधन को भी शामिल किया गया है।

17 देशों के मंत्री होंगे शामिल

इस आयोजन में 75 हजार से अधिक प्रतिनिधि और 500 से अधिक वैश्विक वक्ता शामिल होंगे। साथ ही 120 से अधिक सम्मेलन सत्र आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, नीदरलैंड्स, ओमान, ब्रुनेई, म्यांमार, तंजानिया सहित कुल 17 देशों के मंत्री और उप-मंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच, बिम्सटेक और यूरेशियन आर्थिक संघ जैसे प्रमुख संगठन भी इसमें शामिल होंगे।

नवाचार और स्टार्टअप को मिलेगा विशेष मंच

नवाचार और स्टार्टअप की भागीदारी पर विशेष फोकस होगा। स्टार्टअप चैलेंज, वसुधा 3.0 और आइआइटी सहित हैकाथॉन चैलेंज आयोजित किए जाएंगे।। ये गतिविधियां एआई-आधारित ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और चक्रीय अर्थव्यवस्था सहित ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों पर केंद्रित होंगी।

अकेले भारत 23 प्रतिशत खपत करेगा

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्व ऊर्जा आउटलुक के मुताबिक, अकेले भारत ही 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग की 23 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी खपत करेगा, जो विश्व में सर्वाधिक होगा। इसी पृष्ठभूमि में, इंडिया एनर्जी वीक-2026 नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों को साथ मिलकर अनुकूल ऊर्जा प्रणाली सुदृढ़ करने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Jan 2026 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / इंडिया एनर्जी वीक, 17 देशों के मंत्री होंगे शामिल 

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर के गिरीश मेहता और अनीषा शर्मा फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल, स्टार्टअप से देश के हजारों युवाओं की बदल रहे जिंदगी

Forbes 30 Under 30
जयपुर

डोटासरा और जूली की जुगलबंदी: राजस्थान कांग्रेस में नए पावर पॉलिटिक्स से सियासी हलचल, संगठन में दिखेगा नया जोश और तेवर

Govind Singh Dotasra and Tikaram Jully
जयपुर

राजस्थान में क्या है ‘राज उन्नति’: जिसकी सरकार हुई मुरीद, विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति

What is Raj Unnati in Rajasthan
जयपुर

गत्ते के गोदाम में भीषण आग, मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर राख

जयपुर

राजस्थान में आज शाम से फिर बारिश का दौर, कल 15 शहरों में शीतलहर और मेघगर्जन के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट

फतेहपुर में वाहनों पर जमी बर्फ, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.