इंडिया एनर्जी वीक, 17 देशों के मंत्री होंगे शामिल 

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री की गोलमेज बैठक, विभिन्न देशों के साथ ऊर्जा संवाद, तथा स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने वाले विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। मीडिया एडवाइजर राजीव जैन के अनुसार आयोजन परिसर मे ही वृहद स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें डिजिटलीकरण और एआई, हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, बायोफ्यूल्स, एलएनजी, मेक इन इंडिया और नेट-जीरो समाधान जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहेगा। इस बार परमाणु ऊर्जा और सतत विमानन ईंधन को भी शामिल किया गया है।