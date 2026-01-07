Jewellery Smuggling: हवाई कार्गो से करोड़ों की कर चोरी का खुलासा, स्टेट जीएसटी ने जब्त की सोना-हीरा ज्वैलरी

Air Cargo Smuggling: जयपुर. स्टेट जीएसटी की प्रवर्तन शाखा ने जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाई कार्गो के जरिए की जा रही करोड़ों रुपए की कर चोरी का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में बुलियन, नेचुरल डायमंड, सोना एवं हीरा ज्वैलरी जब्त की गई, जिससे शहर के कई नामी ज्वैलर्स में हड़कंप मच गया है।
मुख्य आयुक्त कर विभाग कुमार पाल गौतम के निर्देश पर प्रवर्तन शाखा–I ने 6 जनवरी को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग को कोलकाता से जयपुर तक बिना वैध दस्तावेजों के कीमती ज्वैलरी के अवैध परिवहन की गोपनीय सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के लिए टीम ने कई दिनों तक लगातार निगरानी करते हुए अंतरराज्यीय नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रखी और ठोस रणनीति तैयार की।
रणनीति के अनुसार जैसे ही घरेलू हवाई अड्डे से कूरियर के माध्यम से संदिग्ध पार्सल रवाना किए गए, प्रवर्तन दल ने तत्काल घेराबंदी कर उन्हें रोका और जांच की। जांच में पार्सल में मौजूद माल के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद संपूर्ण ज्वैलरी को जब्त कर लिया गया।
विभाग द्वारा जब्त सामग्री का बाजार मूल्यांकन कराया जा रहा है, जिसके आधार पर जीएसटी की गणना कर नियमानुसार पेनल्टी वसूली की जाएगी। प्रारंभिक जांच में यह मामला संगठित अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार कर चोरी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से कर चोरी करने वालों में स्पष्ट संदेश गया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग