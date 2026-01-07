Jewellery Smuggling: हवाई कार्गो से करोड़ों की कर चोरी का खुलासा, स्टेट जीएसटी ने जब्त की सोना-हीरा ज्वैलरी

मुख्य आयुक्त कर विभाग कुमार पाल गौतम के निर्देश पर प्रवर्तन शाखा–I ने 6 जनवरी को इस कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग को कोलकाता से जयपुर तक बिना वैध दस्तावेजों के कीमती ज्वैलरी के अवैध परिवहन की गोपनीय सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के लिए टीम ने कई दिनों तक लगातार निगरानी करते हुए अंतरराज्यीय नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रखी और ठोस रणनीति तैयार की।