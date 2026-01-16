JLF 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन हुआ ‘द लाइटनिंग किड’ सेशन, जानें क्या बोले शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद

जब उनसे पूछा गया कि वह इतने लंबे करियर में दबाव को कैसे संभालते हैं, तो आनंद ने कहा कि सबसे जरूरी है यह सीखना कि दबाव को कब और कैसे टालना है। उन्होंने कहा कि हर स्थिति में खुद पर अनावश्यक दबाव डालना सही नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को खुद को स्वीकार करना और अपनी सीमाओं को पहचानना बेहद आवश्यक है। आत्म स्वीकृति ही मानसिक संतुलन बनाए रखने की कुंजी है।