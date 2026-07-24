सीताबाड़ी की सूखी टंकी में फंसे कबर बिज्जू का रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा

बालघाट. समीप के सीताबाड़ी में सूखी पानी की टंकी में कई दिनों से फंसे कबर बिज्जू (एशियाई पाम सिवेट) का वन विभाग एवं सर्पमित्र नीरज प्रजापत की मदद से सफल रेस्क्यू किया गया। टंकी से आवाज आने पर ग्रामीणों ने जीव को देखा और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सर्पमित्र नीरज प्रजापत ने सावधानीपूर्वक टंकी में उतरकर कबर बिज्जू को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राथमिक जांच के बाद वन विभाग ने उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जंगली जीव के दिखाई देने पर उसे नुकसान न पहुंचाएं और तुरंत विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना दें।