30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

कौड़ियों के भाव में जमीन मिली, अब करोड़ों में बेच मोटा मुनाफा कमा रहे

वैशाली नगर के गौतम मार्ग स्थित आरएसईबी कॉलोनी की सार्वजनिक पार्किंग में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और अवैध रूप से भूखंडों और फ्लैट्स का बेचान भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आवाासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधि तेजी से बढ़ रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जेडीए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Amit Pareek

Jan 30, 2026

वैशाली नगर के गौतम मार्ग स्थित आरएसईबी कॉलोनी की सार्वजनिक पार्किंग में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और अवैध रूप से भूखंडों और फ्लैट्स का बेचान भी किया जा रहा है।

इतना ही नहीं, आवाासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधि तेजी से बढ़ रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जेडीए चुप्पी साधे हुए है। जबकि, स्थानीय लोग कई बार जेडीए में शिकायत कर चुके। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

दरअसल, जिस जमीन पर आरएसईबी कॉलोनी विकसित की गई, यह जमीन जेडीए ने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रियायती दर पर थी। अनुबंध पर गौर करें तो 44 रुपए प्रति गज में यह जमीन दी गई गई थी और अब इस जमीन के कीमत तीन लाख रुपए प्रति गज तक पहुंच गए है। गौतम मार्ग की ओर देखते हुए मकानों की कीमत करोड़ों में है। यही वजह है कि धीरे-धीरे यहां मार्केेट विकसित हो गया। ऐसे में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। शोरूम खुलने से ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी और गाडिय़ां सडक़ पर खड़ी होती हैं।

इन शर्तों की अवहेलना, जेडीए चुप

-जमीन देते वक्त शर्तों पर गौर करें तो उनमें साफ लिखा है कि जमीन पर जेडीए का स्वामित्व होगा।

-भूखंडों में केवल फ्लैट ही बनाए जा सकेंगे। किसी प्रकार की व्यावसायिक निर्माण की इजाजत नहीं होगी।

-किसी प्रकार का वाणिज्यिक और लाभ की दृष्टि से जमीन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

-भूखंड और इस पर निर्मित फ्लैट समिति के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य को विक्रय, दान या अन्य किसी रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

ऐसे हो रही अवहेलना

-जेडीए का स्वामित्व होने के बाद जमीन को बेचा जा रहा है। फ्लैट को तोडकऱ शोरूम बन गए। कुछ के काम भी चल रहे हैं। व्यावसायिक गतिविधि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गईं। शिकायतें भी जेडीए में की गईं, लेकिन जेडीए चुप रहा।

-समिति के सदस्यों ने बाहरी व्यक्तिों को फ्लैट और भूखंडों का बेचान रजिस्ट्री के माध्यम से कर दिया। कौडिय़ों के भाव में जमीन लेकर, इससे करोड़ों रुपए कमा लिए।

अवैध कब्जे की ये भी कहानी

-अनुमोदित नक्शे और मौका स्थिति देखकर साफ पता चलता है कि जेडीए के अधिकारियों ने आंखें मूंदकर रखीं और आरएसईबी ऑफिसर्स ग्रुप हाउसिंग कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों ने मनमानी की। न सिर्फ बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया, बल्कि दो भूखंडों के बीच के रास्ते पर भी मिलकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। कुछ जगह तो पार्किंग की जगह में कियोस्क तक सजवा दिए।

स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद मैंने मौका निरीक्षण किया था। फाइल का जोन से परीक्षण करवाया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

-शिल्पा चौधरी, मुख्य नियंत्रक, प्रवर्तन शाखा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 05:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कौड़ियों के भाव में जमीन मिली, अब करोड़ों में बेच मोटा मुनाफा कमा रहे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैन धर्मावलंबियों ने मनाया भगवान अभिनन्दननाथ और भगवान धर्मनाथ का जन्म व तप कल्याणक महोत्सव

जैन धर्मावलंबियों की ओर से जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनन्दन नाथ एवं पन्द्रहवें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ का जन्म व तप कल्याणक महोत्सव शुक्रवार को मनाया गया।
जयपुर

किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 से अलवर जिले के 22 गांवों में जल संकट खत्म

water project
जयपुर

चालक नशे में धुत… रफ्तार बेकाबू, टोंक रोड पर मची चीख-पुकार

जयपुर

शेखावाटी की हवेलियां-बावड़ियां हमारी सांस्कृतिक पहचान

— शेखावाटी में एयरपोर्ट की मांग को मिला जनप्रतिनिधियों का समर्थन
जयपुर

Gold-Silver Price Crash: 24 घंटे के अंदर 85000 हजार टूट गई चांदी, सोना भी औंधे मुंह गिरा, सर्राफा बाजार में आया भूचाल

Gold-Silver Price Crash
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.