कौड़ियों के भाव में जमीन मिली, अब करोड़ों में बेच मोटा मुनाफा कमा रहे

दरअसल, जिस जमीन पर आरएसईबी कॉलोनी विकसित की गई, यह जमीन जेडीए ने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रियायती दर पर थी। अनुबंध पर गौर करें तो 44 रुपए प्रति गज में यह जमीन दी गई गई थी और अब इस जमीन के कीमत तीन लाख रुपए प्रति गज तक पहुंच गए है। गौतम मार्ग की ओर देखते हुए मकानों की कीमत करोड़ों में है। यही वजह है कि धीरे-धीरे यहां मार्केेट विकसित हो गया। ऐसे में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। शोरूम खुलने से ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी और गाडिय़ां सडक़ पर खड़ी होती हैं।