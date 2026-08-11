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जयपुर

शिवालयों में लगी रही श्रद्धालुओं की कतारें

जयपुर

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Newsdesk

Aug 11, 2026

Rajasthan

देवली. सावन मास के दूसरे सोमवार को शहर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। मंदिरों में दिनभर हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे।
शहर के छतरी चौराहा स्थित शिव मंदिर में सार्वजनिक सहस्त्रघट अभिषेक का आयोजन किया गया। पंडितों के मंत्रोच्चार और शंख-घंटियों की ध्वनि के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और फूलों से अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने अभिषेक में भाग लेकर पुण्य लाभ कमाया।
शिव आराधना के दौरान महिलाओं एवं भजन मंडलियों ने शिव भजनों की प्रस्तुतियां दीं। इससे मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा।

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Updated on:

11 Aug 2026 06:00 am

Published on:

11 Aug 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / शिवालयों में लगी रही श्रद्धालुओं की कतारें

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