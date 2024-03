राजस्थान BJP की दूसरी लिस्ट में नए चेहरों के बीच सबसे अधिक चर्चा में मंजू शर्मा, प्रदेश की इन सीटों पर होगा रोचक मुकाबला

भंवर लाल शर्मा की बेटी है मंजू शर्मा



मंजू शर्मा पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर लाल शर्मा की बेटी हैं। वर्तमान में वे राजस्थान महिला प्रवासी अभियान की जयपुर प्रभारी हैं। मंजू शर्मा के पिता भंवर लाल शर्मा हवामहल से 1977 से लेकर 1998 तक विधायक रहे। भंवरलाल शर्मा हवामहल से 6 बार विधायक रहे जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बार विधायक रहने का रिकॉर्ड है।

बीजेपी सरकार में वे बाद में मंत्री भी रहे। भंवर लाल एक बार जनता पार्टी और 5 बार बीजेपी के टिकट से चुने गए थे। पार्टी ने जयपुर की बेटी थीम को भुनाते हुए मंजू शर्मा के नाम पर मुहर लगाई है।





उल्लेखनीय है कि अब तक राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 22 पर भाजपा ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अभी 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने बाकी हैं, जिसमें करौली-धौलपुर, दौसा और भीलवाड़ा सीट शामिल है। पिछली बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव सात चरण में होगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि सातवें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा।

• चितौड़गढ़ - उदयलाल आंजना VS सीपी जोशी

• उदयपुर - ताराचंद मीणा VS मन्नालाल रावत

• चूरू - राहुल कस्वां VS देवेंद्र झाझड़िया

• श्रीगंगानगर - कुलदीप इंदौरा VS प्रियंका बालान

• झुंझुनूं - बृजेंद्र ओला VS शुभकरण चौधरी

• जयपुर ग्रामीण - राव राजेंद्र सिंह VS अनिल चोपड़ा

• जयपुर शहर - मंजू शर्मा VS प्रताप सिंह

• टोंक - सुखबीर जौनापुरिया VS हरीश मीणा

• अजमेर - भागीरथ चौधरी VS - ?

• राजसमंद - महिमा सिंह VS - ?

• सीकर- सुमेधानंद सरस्वती VS अमराराम

• नागौर - ज्योति मिर्धा VS RLP