पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का मनाया मोक्ष कल्याणक महोत्सव, 250 से अधिक मंदिरों में हुए आयोजन

जयपुर. जैन धर्मावलंबियों की ओर से जैन धर्म के प्रवर्तक और पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव (आदिनाथ) का मोक्ष कल्याणक महोत्सव शनिवार को मनाया गया। इस मौके पर शहर के दिगम्बर जैन मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष आयोजन के साथ ही मोक्ष का प्रतीक निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। इस दौरान 250 से अधिक मंदिरों में अष्ट द्रव्य से पूजा अर्चना के दौरान निर्वाण कांड भाषा के सामूहिक उच्चारण के बाद लाडू चढ़ाया गया। अंत में भगवान ऋषभदेव की महाआरती की गई।

खोहनागोरियान स्थित शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र, शांतिनाथ जी की खोह में भूगर्भ से प्रकटित 1000 वर्ष प्राचीन भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के पंचामृत अभिषेक किए गए। वहीं मानसरोवर अग्रवाल फॉर्म थड़ी मार्केट स्थित मंदिर में आचार्य सुंदर सागर और शशांक सागर ससंघ के सान्निध्य में, संघीजी, भट्टारक जी की नसियां, एसएफएस, सूर्य नगर, जग्गा की बावड़ी, आदिनाथ बख्शी जी, दुर्गापुरा, सेठी कालोनी, प्रतापनगर सेक्टर 17 मंदिरों में कार्यक्रम हुए। भक्ति संध्या के बाद भक्तामर स्तोत्र अनुष्ठान के पाठ किए गए।