Muhana Mandi : थोक मंडी में आज फूल गोभी-पत्ता गोभी सस्ती, ​भिंडी-ग्वार फली महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज फूल गोभी के दाम नीचे रहे। मंडी में आज फूल गोभी 6 से 10 रुपए के बीच बिकी। वहीं मटर, टमाटर, पत्ता गोभी, बैंगन, नींबू, गाजार, मूली व अन्य स​ब्जियों के भाव स्थिर रहे। मंडी में आज केवल बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगे बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी दाम नीचे रहे। मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।