Muhana Mandi : थोक मंडी में आज फूल गोभी-पत्ता गोभी सस्ती, ​भिंडी-ग्वार फली महंगी

- मुहाना थोक मंडी में आज आलू-प्याज, मटर-टमाटर के दाम स्थिर
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज फूल गोभी के दाम नीचे रहे। मंडी में आज फूल गोभी 6 से 10 रुपए के बीच बिकी। वहीं मटर, टमाटर, पत्ता गोभी, बैंगन, नींबू, गाजार, मूली व अन्य सब्जियों के भाव स्थिर रहे। मंडी में आज केवल बारीक हरी मिर्ची, भिंडी और ग्वार फली ही महंगे बिकीं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी दाम नीचे रहे। मंडी में आज आलू-प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 25 से 27 रुपए
टमाटर देसी 18 से 22 रुपए
मटर 25 से 28 रुपए
मिर्ची 30 से 40 रुपए
बारीक मिर्च 58 से के 60 रुपए
फूल गोभी 6 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 7 से 8 रुपए
करेला 45 से 48 रुपए
शिमला मिर्च 24 से 27 रुपए
नींबू 20 से 22 रुपए
लोकी 17 से 20 रुपए
भिंडी 55 से 65 रुपए
अदरक 53 से 54 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 10 से 20 रुपए
कद्दू 8 से 9 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 28 से 32 रुपए
टिंडा 12 से 14 रुपए
गाजर 10 से 14 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
पुराना आलू सस्ता
आलू नया 5 से 7 रुपए
आलू पुराना 2 से 5 रुपए
प्याज 8 से 20 रुपए
लहसुन 40 से 100 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
