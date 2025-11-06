Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर व फूल गोभी हो रहे सस्ते, आलू-प्याज के दामों में भी गिरावट

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भावों में आई कमी
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। जहां देसी टमाटर आज थोक मंडी में सस्ता बिका। देसी टमाटर के दाम आज 10 से 15 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 10 से 15 रुपए के बीच बोले गए। केवल आज मटर फली ही महंगी बिकी। आज हरी मटर के दाम 125 रुपए से 130 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में आलू के दाम 8 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 21 से 22 रुपए
टमाटर देसी 10 से 15 रुपए
मटर 125 से 130 रुपए
मिर्ची 18 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 20 से 22 रुपए
फूल गोभी 10 से 16 रुपए
पत्ता गोभी 14 से 18 रुपए
करेला 30 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 35 से 40 रुपए
नींबू 22 से 25 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 38 से 50 रुपए
अदरक 50 से 53 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 13 से 15 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 20 रुपए
तुरई20 से 25 रुपए
टिंडा 45 से 50 रुपए
गाजर 20 से 30 रुपए
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू-प्याज हो रहे सस्ते
आलू 8 से 15 रुपए
प्याज 8 से 16 रुपए
लहसुन 15 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
