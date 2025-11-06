Muhana Mandi : थोक मंडी में देसी टमाटर व फूल गोभी हो रहे सस्ते, आलू-प्याज के दामों में भी गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। जहां देसी टमाटर आज थोक मंडी में सस्ता बिका। देसी टमाटर के दाम आज 10 से 15 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 10 से 15 रुपए के बीच बोले गए। केवल आज मटर फली ही महंगी बिकी। आज हरी मटर के दाम 125 रुपए से 130 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू प्याज के दामों में गिरावट देखने को मिली। आज थोक मंडी में आलू के दाम 8 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।