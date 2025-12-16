16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी और टमाटर महंगे बिके, शिमला मिर्च के दामों में गिरावट

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। टमाटर एक बार फिर महंगा हो रहा है। आज टमाटर के दाम 30 से 45 रुपए के बीच रहे तो वहीं ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 70 से 85 रुपए के बीच रहे। आज ​शिमला मिर्च के दामों में गिरावट रही। आज ​शिमला मिर्च के दाम 20 से 25 रुपए के बीच रहे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Dec 16, 2025

- मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में लहसुन हो रहा महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। टमाटर एक बार फिर महंगा हो रहा है। आज टमाटर के दाम 30 से 45 रुपए के बीच रहे तो वहीं ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 70 से 85 रुपए के बीच रहे। आज ​शिमला मिर्च के दामों में गिरावट रही। आज ​शिमला मिर्च के दाम 20 से 25 रुपए के बीच रहे। हरी मटर भी नीचे आ रही है। आज मटर के दाम 35 से 42 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू, बैंगन और कद्दू के भाव नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी ​स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के नीचे रहे तो प्याज और लहसुन महंगा बिका। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 40 से 100 रुपए के बीच रहे। प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी हुई और प्याज के दाम भी 15 से 25 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 42 से 45 रुपए

टमाटर देसी 30 से 40 रुपए

मटर 35 से 42 रुपए

मिर्ची 20 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 40 से के 42 रुपए

फूल गोभी 15 से 20 रुपए

पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए

करेला 45 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 20 से 25 रुपए

नींबू 27 से 28 रुपए

लोकी 20 से 22 रुपए

भिंडी 70 से 85 रुपए

अदरक 52 रुपए 53

ग्वार फली 100 से 110 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 9 से 10 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 12 से 14 रुपए

टिंडा 15 से 17 रुपए

गाजर 12 से 17 रुपए

मूली 8 से 10 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

-------------------------------------

लहसुन-प्याज के दाम चढ़े

आलू नया 7 से 8 रुपए

आलू पुराना 3 से 8 रुपए

प्याज 15 से 25 रुपए

लहसुन 40 से 100 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी और टमाटर महंगे बिके, शिमला मिर्च के दामों में गिरावट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Drug : राजस्थान में बदल रहा नशे का ट्रेंड, नया ड्रग्स है जानलेवा, संसद में सांसदों ने जताई चिन्ता

Rajasthan drug trend changing new Drugs deadly Members of Parliament Worry in Parliament
जयपुर

‘हमारा यह सिस्टम छात्रों का मर्डर कर रहा है, व्यवस्था सुधारो सरकार’, युवा संसद में उठाए सवाल

राजस्थान विधानसभा में युवा संसद, पत्रिका फोटो
जयपुर

PIE School Olympics: 7 दिन चला खेलों का महाकुंभ, पाई स्कूल ओलंपिक्स का हुआ भव्य समापन

PIE-2025
जयपुर

SIR Update : राजस्थान में लाखों मतदाताओं के नाम कटेंगे, प्रारूप मतदाता सूची का आज होगा खुलासा

SIR Update Rajasthan millions of voters names removed from electoral rolls draft voter list released today
जयपुर

1971 के युद्ध में भारतीय सेना के लिए जोश और जुनून बने सबसे बड़े हथियार, हर मोर्चे पर टूटा दुश्मन

1971 में भारत-पा​क युद्ध के योद्धाओं ने साझा किए संस्मरण, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.