Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी और टमाटर महंगे बिके, शिमला मिर्च के दामों में गिरावट

- मुहाना थोक आलू-प्याज मंडी में लहसुन हो रहा महंगा
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। टमाटर एक बार फिर महंगा हो रहा है। आज टमाटर के दाम 30 से 45 रुपए के बीच रहे तो वहीं भिंडी भी महंगी बिकी। आज भिंडी के दाम 70 से 85 रुपए के बीच रहे। आज शिमला मिर्च के दामों में गिरावट रही। आज शिमला मिर्च के दाम 20 से 25 रुपए के बीच रहे। हरी मटर भी नीचे आ रही है। आज मटर के दाम 35 से 42 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी, नींबू, बैंगन और कद्दू के भाव नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू के नीचे रहे तो प्याज और लहसुन महंगा बिका। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 40 से 100 रुपए के बीच रहे। प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी हुई और प्याज के दाम भी 15 से 25 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 42 से 45 रुपए
टमाटर देसी 30 से 40 रुपए
मटर 35 से 42 रुपए
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 40 से के 42 रुपए
फूल गोभी 15 से 20 रुपए
पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए
करेला 45 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 20 से 25 रुपए
नींबू 27 से 28 रुपए
लोकी 20 से 22 रुपए
भिंडी 70 से 85 रुपए
अदरक 52 रुपए 53
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 9 से 10 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 14 रुपए
टिंडा 15 से 17 रुपए
गाजर 12 से 17 रुपए
मूली 8 से 10 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
लहसुन-प्याज के दाम चढ़े
आलू नया 7 से 8 रुपए
आलू पुराना 3 से 8 रुपए
प्याज 15 से 25 रुपए
लहसुन 40 से 100 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
