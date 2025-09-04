Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में हरी मिर्ची व टमाटर के दाम फिर नीचे, प्याज और लहसुन हो रहा सस्ता

- मुहाना थोक मंडी में आज भिंडी के दाम ऊपर रहे
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज टमाटर व हरी मिर्ची के दाम थोड़े नीचे आते दिखाई दिए। आज थोक मंडी में टमाटर 22 से 28 रुपए के बीच बिका तो हरी मिर्ची भी आज 15 से 25 रुपए के बीच बिकी। आज थोक मंडी में भिंडी के दाम थोड़े ऊपर रहे। आज मंडी में भिंडी 25 से 35 रुपए के बीच बिकी। वहीं शिमला मिर्च भी महंगी रही। आज शिमला मिर्च के दाम मंडी में 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए। अन्य सब्जियों के दाम आज मंडी में स्थिर दिखाई दिए। दूसरी ओर मंडी स्थित आलू प्याज मूंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन सस्ते रहे। आल आलू 7 से 13 रुपए बिका तो प्याज भी 10 से 18 रुपए के बीच बिका। आज लहसुन में थोड़ी गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 22 से 28 रुपए
मिर्ची 15 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 22 से 25 रुपए
फूल गोभी 20 से 35 रुपए
पत्ता गोभी 15 से 16 रुपए
करेला 25 से 35 रुपए
शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए
नींबू 20 से 30 रुपए
लोकी 25 से 30 रुपए
भिंडी 25 से 35 रुपए
अदरक 35 से 70 रुपए
गवार फली 25 से 40 रुपए
बैंगन 20 से 30 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 30 रुपए
तुरई 30 से 32 रुपए
अरबी 24 से 26 रुपए
टिंडा 40 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
लहसुन हुआ और सस्ता
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल 10 से 13 रुपए
प्याज एमपी 14 से 16 रुपए
प्याज नासिक 16 से 18 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ