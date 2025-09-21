Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर फिर हुआ महंगा, ​शिमला मिर्च-अदरक भी हो रहे महंगे

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे
जयपुर। प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज फिर से टमाटर के दाम ऊपर बोले गए। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से 28 रुपए के बीच बिका। वहीं हरी मिर्ची के दाम भी थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 18 से 30 रुपए के बीच बिकी। वहीं शिमल मिर्च तो बीते काफी दिनों से महंगी चल रही है। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च के दा 55 से 60 रुपए के बीच बिकी। अदरक के दाम भी आज 35 से 70 रुपए के बीच रहे। टिंडा भी आज महंगा होकर 40 से 60 रुपए के बीच बिका। अन्य सब्जियों जैसे भिंडी, अरबी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लॉकी और कद्दू के दाम आज िस्थर रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 16 से 28 रुपए
मिर्ची 18 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 28 से 30 रुपए
फूल गोभी 20 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 20 से 22 रुपए
करेला 15 से 30 रुपए
शिमला मिर्च 55 से 60 रुपए
नींबू 32 से 35 रुपए
लोकी 12 से 16 रुपए
भिंडी 15 से 22 रुपए
अदरक 35 से 70 रुपए
ग्वार फली 35 से 40 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 28 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ