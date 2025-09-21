Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर फिर हुआ महंगा, ​शिमला मिर्च-अदरक भी हो रहे महंगे

जयपुर। प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज फिर से टमाटर के दाम ऊपर बोले गए। आज थोक मंडी में टमाटर 16 से 28 रुपए के बीच बिका। वहीं हरी मिर्ची के दाम भी थोड़े चढ़ते हुए दिखाई दिए। आज थोक मंडी में हरी मिर्ची के दाम 18 से 30 रुपए के बीच बिकी। वहीं ​शिमल मिर्च तो बीते काफी दिनों से महंगी चल रही है। आज थोक मंडी में ​​शिमला मिर्च के दा 55 से 60 रुपए के बीच बिकी। अदरक के दाम भी आज 35 से 70 रुपए के बीच रहे। टिंडा भी आज महंगा होकर 40 से 60 रुपए के बीच बिका। अन्य स​ब्जियों जैसे ​भिंडी, अरबी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लॉकी और कद्दू के दाम आज ​िस्थर रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।