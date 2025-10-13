Patrika LogoSwitch to English

Muhana Mandi : स​ब्जियों के दामों में लग रही आग : फूल गोभी, टमाटर-हरी मिर्ची फिर महंगे, आलू-प्याज सस्ते

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में बीत तीन दिन से स​ब्जियों के भाव काफी चढ़ गए हैं। दीपावली से पहले स​ब्जियों की आवक घटने से स​ब्जियां महंगी हो रही हैं। आज थोक मंडी में अ​धिकांश स​ब्जियों के दाम ऊंचे बोले गए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्ची के दाम भी आज 35 से 52 रुपए के बीच बोले गए।

2 min read

जयपुर

image

Murari

Oct 13, 2025

- मुहाना थोक मंडी में स​ब्जियों की आवक घटी, दाम बढ़े

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में बीत तीन दिन से स​ब्जियों के भाव काफी चढ़ गए हैं। दीपावली से पहले स​ब्जियों की आवक घटने से स​ब्जियां महंगी हो रही हैं। आज थोक मंडी में अ​धिकांशस​ब्जियों के दाम ऊंचे बोले गए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्ची के दाम भी आज 35 से 52 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा आज टमाटर के दाम आज आज ऊपर रहे। आज टमाटर थोक मंडी में 18 से 25 रुपए के बीच रहा। आज अन्य स​ब्जियों के दाम भी ऊंचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी स्थिति यथावत रही। आज मंडी में आलू 6 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। आज लहसुन के दाम में थोड़ा इजाफा दिखाई दिया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 70 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 25

मिर्ची 35 से 40 रुपए

बारीक मिर्च 48 से 52 रुपए

फूल गोभी 55 से 60 रुपए

पत्ता गोभी 18 से 23 रुपए

करेला 35 से 45 रुपए

शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए

नींबू 18 से 24 रुपए

लोकी 25 से 30 रुपए

भिंडी 40 से 50 रुपए

अदरक 52 से 56 रुपए

ग्वार फली 35 से 70 रुपए

बैंगन 10 से 22 रुपए

कद्दू 12 से 14 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 40 से 45 रुपए

तुरई 18 से 28 रुपए

अरबी 18 से 20 रुपए

टिंडा 35 से 50 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------------

लहसुन के दाम चढ़े

आलू 6 से 13 रुपए

प्याज लोकल एमपी 8 से 12 रुपए

प्याज नासिक पुराना 13 से 16 रुपए

प्याज नासिक नया 13 से 17 रुपए

लहसुन 20 से 70 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

13 Oct 2025 12:41 pm

