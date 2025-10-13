जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में बीत तीन दिन से स​ब्जियों के भाव काफी चढ़ गए हैं। दीपावली से पहले स​ब्जियों की आवक घटने से स​ब्जियां महंगी हो रही हैं। आज थोक मंडी में अ​धिकांशस​ब्जियों के दाम ऊंचे बोले गए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 55 से 60 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्ची के दाम भी आज 35 से 52 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा आज टमाटर के दाम आज आज ऊपर रहे। आज टमाटर थोक मंडी में 18 से 25 रुपए के बीच रहा। आज अन्य स​ब्जियों के दाम भी ऊंचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी स्थिति यथावत रही। आज मंडी में आलू 6 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज के दाम भी आज 8 से 17 रुपए के बीच रहे। आज लहसुन के दाम में थोड़ा इजाफा दिखाई दिया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 70 रुपए के बीच रहे। आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।