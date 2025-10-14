जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। थोक मंडी में स​ब्जियों की आवक कम होने से स​ब्जियों के दामों में तेज बढ़ोतरी हुई है। आज थोक मंडी में ​भिंडी, फूल गोभी, ​शिमला मिर्च सहित कई स​ब्जियों के दाम ऊपर नजर आए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए तो ​भिंडी भी महंगी और ​भिंडी के दाम आज 40 से 50 रुपए के बोले गए। ​शिमला मिर्च तो लंबे समय से महंगी बिक रही है। आज ​शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा हरी मिर्ची भी थोक मंडी में महंगी बिकी। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दामों आज उछाल देखा गया। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज दाम ​स्थिर रहे। आज आलू के दाम 6 से 13 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 7 से 16 रूपए के बीच रहे। आज केवल लहसुन में थोड़ा उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।