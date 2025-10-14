Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Muhana Mandi : स​ब्जियों में लग रहा महंगाई का तड़का, आज थोक मंडी में ​भिंडी-फूल गोभी में आया उछाल

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। थोक मंडी में स​ब्जियों की आवक कम होने से स​ब्जियों के दामों में तेज बढ़ोतरी हुई है। आज थोक मंडी में ​भिंडी, फूल गोभी, ​शिमला मिर्च सहित कई स​ब्जियों के दाम ऊपर नजर आए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए तो ​भिंडी भी महंगी और ​भिंडी के दाम आज 40 से 50 रुपए के बोले गए।

जयपुर

Murari

Oct 14, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज महंगी बिकी हरी स​ब्जियां

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। थोक मंडी में स​ब्जियों की आवक कम होने से स​ब्जियों के दामों में तेज बढ़ोतरी हुई है। आज थोक मंडी में ​भिंडी, फूल गोभी, ​शिमला मिर्च सहित कई स​ब्जियों के दाम ऊपर नजर आए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए तो ​भिंडी भी महंगी और ​भिंडी के दाम आज 40 से 50 रुपए के बोले गए। ​शिमला मिर्च तो लंबे समय से महंगी बिक रही है। आज ​शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा हरी मिर्ची भी थोक मंडी में महंगी बिकी। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दामों आज उछाल देखा गया। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज दाम ​स्थिर रहे। आज आलू के दाम 6 से 13 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 7 से 16 रूपए के बीच रहे। आज केवल लहसुन में थोड़ा उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 25

मिर्ची 35 से 45 रुपए

बारीक मिर्च 50 से 52 रुपए

फूल गोभी 55 से 60 रुपए

पत्ता गोभी 18 से 23 रुपए

करेला 35 से 45 रुपए

शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए

नींबू 18 से 24 रुपए

लोकी 25 से 30 रुपए

भिंडी 40 से 50 रुपए

अदरक 52 से 55 रुपए

ग्वार फली 35 से 70 रुपए

बैंगन 10 से 22 रुपए

कद्दू 12 से 14 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 40 से 45 रुपए

तुरई 18 से 28 रुपए

अरबी 18 से 20 रुपए

टिंडा 35 से 50 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

------------------------------------------

प्याज सस्ता, लहसुन महंगा

आलू 6 से 13 रुपए

प्याज लोकल एमपी 7 से 12 रुपए

प्याज नासिक पुराना 12 से 15 रुपए

प्याज नासिक नया 12 से 16 रुपए

लहसुन 20 से 75 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

जयपुर

14 Oct 2025 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : स​ब्जियों में लग रहा महंगाई का तड़का, आज थोक मंडी में ​भिंडी-फूल गोभी में आया उछाल

