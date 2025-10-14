- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज महंगी बिकी हरी सब्जियां
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। थोक मंडी में सब्जियों की आवक कम होने से सब्जियों के दामों में तेज बढ़ोतरी हुई है। आज थोक मंडी में भिंडी, फूल गोभी, शिमला मिर्च सहित कई सब्जियों के दाम ऊपर नजर आए। आज थोक मंडी में फूल गोभी के दाम 55 से 60 रुपए के बीच बोले गए तो भिंडी भी महंगी और भिंडी के दाम आज 40 से 50 रुपए के बोले गए। शिमला मिर्च तो लंबे समय से महंगी बिक रही है। आज शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा हरी मिर्ची भी थोक मंडी में महंगी बिकी। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दामों आज उछाल देखा गया। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज दाम स्थिर रहे। आज आलू के दाम 6 से 13 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी आज 7 से 16 रूपए के बीच रहे। आज केवल लहसुन में थोड़ा उछाल देखा गया। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 75 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 25
मिर्ची 35 से 45 रुपए
बारीक मिर्च 50 से 52 रुपए
फूल गोभी 55 से 60 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 23 रुपए
करेला 35 से 45 रुपए
शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए
नींबू 18 से 24 रुपए
लोकी 25 से 30 रुपए
भिंडी 40 से 50 रुपए
अदरक 52 से 55 रुपए
ग्वार फली 35 से 70 रुपए
बैंगन 10 से 22 रुपए
कद्दू 12 से 14 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 40 से 45 रुपए
तुरई 18 से 28 रुपए
अरबी 18 से 20 रुपए
टिंडा 35 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
------------------------------------------
प्याज सस्ता, लहसुन महंगा
आलू 6 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 7 से 12 रुपए
प्याज नासिक पुराना 12 से 15 रुपए
प्याज नासिक नया 12 से 16 रुपए
लहसुन 20 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग