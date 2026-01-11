Jaipur: लॉटरी से मिलेगा परमिट, तय जोन में चलेंगे 250 गुलाबी ई-रिक्शा; 18 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था

ई-रिक्शा संचालन के इच्छुक वाहन स्वामी सहायक पुलिस आयुक्त (उत्तर) यातायात नियंत्रण कक्ष, यादगार भवन, अजमेरी गेट स्थित कार्यालय के कक्ष संख्या 18ए से नि:शुल्क आवेदन पत्र और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ ई-रिक्शा पंजीयन, फिटनेस प्रमाण पत्र और चालक का वैध लाइसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन 11 से 15 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। जांच के बाद 16 जनवरी को लॉटरी के माध्यम से जोनवार आवंटन किया जाएगा। नई व्यवस्था 18 जनवरी से लागू होगी, जिसके बाद केवल चयनित ई-रिक्शा ही निर्धारित जोन में चल सकेंगे।