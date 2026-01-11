11 जनवरी 2026,

रविवार

जयपुर

Jaipur: लॉटरी से मिलेगा परमिट, तय जोन में चलेंगे 250 गुलाबी ई-रिक्शा; 18 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था

Jaipur News: राजधानी जयपुर में यातायात समस्या को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आयुक्तालय ने ई-रिक्शा संचालन व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 11, 2026

e-rickshaw

ई-रिक्शा संचालन व्यवस्था में बदलाव। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजधानी जयपुर में बढ़ते पर्यटक दबाव और चारदीवारी क्षेत्र में लगातार बन रही यातायात समस्या को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आयुक्तालय ने ई-रिक्शा संचालन व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है। अब चारदीवारी क्षेत्र में ई-रिक्शा का संचालन नियोजित और नियंत्रित तरीके से किया जाएगा।

जोन-7 को पांच उप-जोन में बांटकर गुलाबी रंग के कुल 250 ई-रिक्शा लॉटरी प्रणाली के जरिए संचालित किए जाएंगे, ताकि यातायात व्यवस्था सुगम और सुरक्षित बनी रहे। पुलिस आयुक्त जयपुर सचिन मित्तल ने बताया कि यह व्यवस्था 18 जनवरी से लागू होगी। चारदीवारी क्षेत्र में लागू वर्तमान यातायात व्यवस्था को 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रखा गया है।

पांच उप-जोन में 50-50 ई-रिक्शा

चारदीवारी के लिए निर्धारित जोन-7 को अब 7ए, 7बी, 7सी, 7डी और 7ई उप-जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उप-जोन में 50 ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे। यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लागू की जाएगी।

आवेदन और लॉटरी की प्रक्रिया

ई-रिक्शा संचालन के इच्छुक वाहन स्वामी सहायक पुलिस आयुक्त (उत्तर) यातायात नियंत्रण कक्ष, यादगार भवन, अजमेरी गेट स्थित कार्यालय के कक्ष संख्या 18ए से नि:शुल्क आवेदन पत्र और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ ई-रिक्शा पंजीयन, फिटनेस प्रमाण पत्र और चालक का वैध लाइसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन 11 से 15 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। जांच के बाद 16 जनवरी को लॉटरी के माध्यम से जोनवार आवंटन किया जाएगा। नई व्यवस्था 18 जनवरी से लागू होगी, जिसके बाद केवल चयनित ई-रिक्शा ही निर्धारित जोन में चल सकेंगे।

गुलाबी रंग के जोन में चलेंगे ई-रिक्शा

ये होंगे उप-जोन

7ए : संजय सर्कल, माउंट रोड, गणगौरी बाजार, छोटी चौपड़, चांदपोल बाजार, पुरानी बस्ती, फूटाकोट, गढ़ गणेश, ब्रह्मपुरी चौक, 12 भाइयों का चौराहा, चौगान स्टेडियम
7बी : अजमेरी गेट, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, नेहरू बाजार, किशनपोल बाजार, न्यू गेट
7सी : सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार टी-प्वाइंट, बापू बाजार
7डी : बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़, सूरजपोल गेट, गलता गेट चौराहा, घाट गेट
7ई : बड़ी चौपड़, हवामहल बाजार, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक, चारदरवाजा, गोविंददेवजी, जंतर-मंतर, सिटी पैलेस, घोड़ा निकास

जयपुर

11 Jan 2026 08:29 am

Jaipur: लॉटरी से मिलेगा परमिट, तय जोन में चलेंगे 250 गुलाबी ई-रिक्शा; 18 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

