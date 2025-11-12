Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर हुआ और महंगा, नया आलू भी महंगा, प्याज और फूल गोभी बिके सस्ते

- मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव रहे नरम-गर्म
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर के भावों में अच्छा-खासा उछाल देखने को मिला। आज थोक में देसी टमाटर 28 से 40 रुपए के बीच बिका तो हाइब्रिड टमाटर के दाम भी आज 30 से 35 रुपए के बीच बोले गए। मटर फली आज भी महंगी बिकी और मटर फली के दाम 135 से 140 रुपए के बीच रहे। अन्य सब्जियों के भाव भी नरम गर्म दिखाई दिए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में नया आलू आज भी महंगा बिका। आज नए आलू के दाम 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। पुराना आलू व प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 30 से 35 रुपए
टमाटर देसी 28 से 40 रुपए
मटर 135 से 140 रुपए
मिर्ची 18 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 25 से 26 रुपए
फूल गोभी 12 से 15 रुपए
पत्ता गोभी 16 से 18 रुपए
करेला 36 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 40 से 50 रुपए
नींबू 22 से 25 रुपए
लोकी 30 से 35 रुपए
भिंडी 50 से 60 रुपए
अदरक 55 से 56 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 25 से 30 रुपए
कद्दू 18 से 20 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 16 से 22 रुपए
तुरई 20 से 25 रुपए
टिंडा 40 से 45 रुपए
गाजर 20 से 25 रुपए
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
--------------------------------------------------------
प्याज हुआ और सस्ता
आलू नया 25 से 30 रुपए
आलू पुराना 8 से 15 रुपए
प्याज 8 से 15 रुपए
लहसुन 25 से 75 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग