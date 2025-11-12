Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर हुआ और महंगा, नया आलू भी महंगा, प्याज और फूल गोभी बिके सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर के भावों में अच्छा-खासा उछाल देखने को मिला। आज थोक में देसी टमाटर 28 से 40 रुपए के बीच बिका तो हाइब्रिड टमाटर के दाम भी आज 30 से 35 रुपए के बीच बोले गए। मटर फली आज भी महंगी बिकी और मटर फली के दाम 135 से 140 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियों के भाव भी नरम गर्म दिखाई दिए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में नया आलू आज भी महंगा बिका। आज नए आलू के दाम 25 से 30 रुपए के बीच बोले गए। पुराना आलू व प्याज और लहसुन के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।