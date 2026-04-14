14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर- बारीक हरी मिर्च-कैरी के दामों में इजाफा, आलू-प्याज सस्ते

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में बीते दिनों से सस्ते बिक रहे टमाटर के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड के दाम 12 से 18 रुपए के बीच बोले गए। वहीं देसी टमाटर के दाम 10 से 13 रुपए के बीच रहे। टमाटर के अलावा आज हरी मिर्ची के दामों में उछाल देखने को मिला। हरी मिर्ची आज 12 से 15 रुपए के बीच रही तो बारीक हरी मिर्ची के दाम भी आज 30 से 32 रुपए के बीच रहे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Apr 14, 2026

- मुहाना थोक मंडी में आज आज नींबू, टिंडा व ​भिंडी बिकी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में बीते दिनों से सस्ते बिक रहे टमाटर के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड के दाम 12 से 18 रुपए के बीच बोले गए। वहीं देसी टमाटर के दाम 10 से 13 रुपए के बीच रहे। टमाटर के अलावा आज हरी मिर्ची के दामों में उछाल देखने को मिला। हरी मिर्ची आज 12 से 15 रुपए के बीच रही तो बारीक हरी मिर्ची के दाम भी आज 30 से 32 रुपए के बीच रहे। कैरी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई। आज कैरी के दाम 30 से 33 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा नींबू, ​भिंडी व टिंडा पहले ही महंगे बिक रहे हैं। आज थोक मंडी में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, खीरा, लॉकी, तुरई, करेला और ​शिमला मिर्च के दाम यथावत रहे। दूूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज व लहसुन के दाम यथावत रहे। आज आलू 5 से 8 रुपए तो प्याज 8 से 14 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन के दाम आज भी 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 12 से 18 रुपए

टमाटर देसी 10 से 13 रुपए

मटर 55 से 60 रुपए

मिर्ची 12 से 15 रुपए

बारीक मिर्च 30 से 32 रुपए

फूल गोभी 15 से 20 रुपए

पत्ता गोभी 5 से 8 रुपए

करेला 24 से 28 रुपए

शिमला मिर्च 12 से 13 रुपए

नींबू 110 से 120 रुपए

लोकी 12 से 15 रुपए

भिंडी 30 से 45 रुपए

अदरक 50 से 52 रुपए

ग्वार फली 30 से 45 रुपए

बैंगन 10 से 15 रुपए

कद्दू 4 से 6 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 8 से 15 रुपए

टिंडा 30 से 50 रुपए

कैरी 30 से 33 रुपए

तुरई 15 से 25 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------------

आलू-प्याज के भाव स्थिर

आलू 5 से 8 रुपए

प्याज 8 से 14 रुपए

लहसुन 25 से100 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर- बारीक हरी मिर्च-कैरी के दामों में इजाफा, आलू-प्याज सस्ते

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Monsoon 2026: राजस्थान में मानसून को लेकर आई बड़ी खबर,अल नीनो इफेक्ट ना बिगाड़ दे खेल! जानें ताजा अपडेट

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

राजस्थान में बेरोज़गारी भत्ते की स्कीम पर लगेगा ब्रेक, युवाओं के लिए आई 'झटकेदार खबर'

Employment Office-- AI PIC
जयपुर

क्या वाकई राजस्थान में आसान हुआ बिजनेस? पुराने कानून होंगे खत्म और डिजिटल होगी क्लीयरेंस, CAG के नए प्लान से बदलेगी तस्वीर

CAG Audit to Check Ease of Doing Business in Rajasthan Focus on MSME Reforms and Digital Clearances
जयपुर

Dungri Dam : राजस्थान में रामजल सेतु लिंक परियोजना सियासी गणित में उलझी, डूंगरी बांध पर भी सस्पेंस बरकरार

Rajasthan Rajasthan Ramjal Setu link project Political calculations entangled Dungri Dam Suspense continues over
जयपुर

LPG Gas Cylinder Crisis: गैस सिलेंडर संकट के बीच हो रही शादियों में निकाला ‘जुगाड़’, मेन्यू में आधे हो गए व्यंजन

Rajasthan LPG policy, Jaipur LPG news, commercial LPG Rajasthan, Rajasthan gas supply update, Jaipur breaking news LPG, Rajasthan business gas policy, LPG distribution Rajasthan, Rajasthan government news, Jaipur gas cylinder update, Rajasthan industry LPG supply, PNG expansion Rajasthan, Rajasthan hotels LPG supply, Jaipur food business gas, Rajasthan policy update 2026, LPG control order India, Rajasthan commercial cylinder news, Jaipur local news LPG, Rajasthan gas allocation policy, Rajasthan energy news, Jaipur restaurant LPG supply
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.