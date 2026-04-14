Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर- बारीक हरी मिर्च-कैरी के दामों में इजाफा, आलू-प्याज सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में बीते दिनों से सस्ते बिक रहे टमाटर के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज थोक मंडी में टमाटर हाइब्रिड के दाम 12 से 18 रुपए के बीच बोले गए। वहीं देसी टमाटर के दाम 10 से 13 रुपए के बीच रहे। टमाटर के अलावा आज हरी मिर्ची के दामों में उछाल देखने को मिला। हरी मिर्ची आज 12 से 15 रुपए के बीच रही तो बारीक हरी मिर्ची के दाम भी आज 30 से 32 रुपए के बीच रहे। कैरी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई। आज कैरी के दाम 30 से 33 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा नींबू, ​भिंडी व टिंडा पहले ही महंगे बिक रहे हैं। आज थोक मंडी में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, कद्दू, खीरा, लॉकी, तुरई, करेला और ​शिमला मिर्च के दाम यथावत रहे। दूूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज आलू-प्याज व लहसुन के दाम यथावत रहे। आज आलू 5 से 8 रुपए तो प्याज 8 से 14 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन के दाम आज भी 25 से 100 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।