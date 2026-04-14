Monsoon 2026: राजस्थान में मानसून को लेकर आई बड़ी खबर,अल नीनो इफेक्ट ना बिगाड़ दे खेल! जानें ताजा अपडेट

पिछले साल मानसून तय समय से 8 दिन पहले यानी 24 मई को ही केरल पहुंच गया था। आमतौर पर 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश में छा जाता है, लेकिन 2025 में 29 जून को ही पूरे देश को कवर कर लिया था। मानसून की वापसी देश के उत्तर-पश्चिमी राज्यों से 17 सितंबर को शुरू होती है और यह पूरी तरह 15 अक्टूबर तक लौट जाता है। से पिछली बार पूर्वानुमान 105 प्रतिशत वर्षा का था, जबकि हुई 108 प्रतिशत। वहीं राजस्थान में 2025 में मानसून ने तय समय से पहले 18 जून को ही एंट्री ली और प्रदेश में सामान्य से 164% अधिक बारिश हुई।