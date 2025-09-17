Muhana Mandi : टमाटर-नींबू हो रहे सस्ते, हरी मिर्ची महंगी, आलू-प्याज बेहद सस्ते

जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची के दाम काफी ऊपर रहे। इस कारण आज थोक मंडी में महंगी बिकी। वहीं टमाटर और नींबू के दाम नीचे रहने से आमजन को राहत मिली। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची के दाम 55 से 57 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दाम आज 15 से 24 रुपए के बीच रहे तो नींबू के दाम भी आज 25 से 30 रुपए के बीच रहे। अन्य स​ब्जियों में आज फूल गोभी 16 से 40 रुपए, करेला 15 से 40 रुपए, लॉकी 22 से 30 रुपए, ​भिंडी 25 से 30 रुपए, बैंगन 16 से 30 रुपए, कद्दू 12 से 13 रुपए और अरबी 15 से 16 रुपए के बीच बिकी। दूसरी ओर मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट रही। आज थोक मंडी में आलू के दाम 7 से 13 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के दाम पहले ही नीचे चल रहे हैं। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 70 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।