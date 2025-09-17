Muhana Mandi : टमाटर-नींबू हो रहे सस्ते, हरी मिर्ची महंगी, आलू-प्याज बेहद सस्ते

- प्रदेश की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में आज ऐसे रहे सब्जियों के भाव
जयपुर। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची के दाम काफी ऊपर रहे। इस कारण आज थोक मंडी में महंगी बिकी। वहीं टमाटर और नींबू के दाम नीचे रहने से आमजन को राहत मिली। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची के दाम 55 से 57 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दाम आज 15 से 24 रुपए के बीच रहे तो नींबू के दाम भी आज 25 से 30 रुपए के बीच रहे। अन्य सब्जियों में आज फूल गोभी 16 से 40 रुपए, करेला 15 से 40 रुपए, लॉकी 22 से 30 रुपए, भिंडी 25 से 30 रुपए, बैंगन 16 से 30 रुपए, कद्दू 12 से 13 रुपए और अरबी 15 से 16 रुपए के बीच बिकी। दूसरी ओर मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट रही। आज थोक मंडी में आलू के दाम 7 से 13 रुपए तो प्याज के दाम आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। वहीं लहसुन के दाम पहले ही नीचे चल रहे हैं। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 20 से 70 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 15 से 24 रुपए
मिर्ची 17 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 55 से 57 रुपए
फूल गोभी 16 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए
करेला 15 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 57 से 60 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लोकी 22 से 30 रुपए
भिंडी 25 से 30 रुपए
अदरक 32 से 75 रुपए
गवार फली 35 से 40 रुपए
बैंगन 16 से 30 रुपए
कद्दू 12 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 25 से 45 रुपए
तुरई 24 से 35 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-----------------------------------------------
प्याज हो रहा सस्ता
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल 8 से 12 रुपए
प्याज एमपी 10 से 14 रुपए
प्याज नासिक 14 से 16 रुपए
लहसुन 20 से 70 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर