Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर, खाीरा व फूल गोभी हो रहे ससते, आलू-प्याज के दामों में भी गिरावट

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नीचे रहे। थोक मंडी में आज केवल मटर फली ही महंगी बिकी और मटर फली के दाम आज 125 से 130 रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों में टमाटर के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी सस्ती बिकी। थोक मंडी में आज फूल गोभी के दाम 15 से 20 रुपए के बीच रहे। आज पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, बैंगन, ​शिमला मिर्च, नींबू, लॉकी और अन्य स​​ब्जियों के दाम नरम रहे।

Nov 05, 2025

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नीचे रहे - केवल मटर फली ही महंगी बिक रही

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नीचे रहे। थोक मंडी में आज केवल मटर फली ही महंगी बिकी और मटर फली के दाम आज 125 से 130 रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों में टमाटर के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी सस्ती बिकी। थोक मंडी में आज फूल गोभी के दाम 15 से 20 रुपए के बीच रहे। आज पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, बैंगन, ​शिमला मिर्च, नींबू, लॉकी और अन्य स​​ब्जियों के दाम नरम रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज गिरावट का दौर रहा। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी 8 से 17 रुपए के बीच बिकी। आज लहसुन के दामों में भी गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 17 से 20 रुपए

टमाटर देसी 10 से 15 रुपए

मटर 125 से 130 रुपए

मिर्ची 18 से 20 रुपए

बारीक मिर्च 20 से 22 रुपए

फूल गोभी 15 से 20 रुपए

पत्ता गोभी 14 से 18 रुपए

करेला 30 से 40 रुपए

शिमला मिर्च 32 से 35 रुपए

नींबू 20 से 22 रुपए

लोकी 15 से 20 रुपए

भिंडी 38 से 50 रुपए

अदरक 46 से 47 रुपए

ग्वार फली 40 से 50 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 13 से 15 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 15 से 22 रुपए

तुरई20 से 25 रुपए

टिंडा 45 से 50 रुपए

गाजर 20 से 30 रुपए

मूली 10 से 15 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

---------------------------------------

आलू-प्याज हो रहे सस्ते

आलू 9 से 15 रुपए

प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए

प्याज नासिक पुराना 14 से 16 रुपए

प्याज नासिक नया 10 से 17 रुपए

लहसुन 25 से 80 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

05 Nov 2025 11:55 pm

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

ट्रेंडिंग

Jaipur: 15 से 23 नवंबर तक पत्रिका नेशनल बुक फेयर में होगा ज्ञान-मनोरंजन का संगम, प्रवेश नि:शुुल्क

जयपुर

JAIPUR: ‘सब उजड़ गया…’, हरमाड़ा हादसे के समय भतीजे के साथ पैदल जा रही थी बबली, थोड़ी देर में बिछ गई चारों ओर लाशें

जयपुर

राजस्थान में खून से लाल हुईं सड़कें, 2 महीने में 790 लोगों की मौत और 1500 से अधिक हुए हादसे

Rajasthan road accident
जयपुर

Sun Transit Effects on Rashi : सूर्य गोचर से मचेगी हलचल! 6 नवंबर को 5 राशियों के लिए बड़े बदलाव के संकेत

Sun Transit Effects on Rashi
धर्म/ज्योतिष

स्लीपर बसों की हड़ताल फेल, दोपहर में दी थी भजनलाल सरकार को चेतावनी, रात में बिना शर्त हुई समाप्त, आज से चलना हुई शुरू

PATRIKA PHOTO
जयपुर
