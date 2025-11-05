Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर, खाीरा व फूल गोभी हो रहे ससते, आलू-प्याज के दामों में भी गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नीचे रहे। थोक मंडी में आज केवल मटर फली ही महंगी बिकी और मटर फली के दाम आज 125 से 130 रुपए के बीच बोले गए। अन्य स​ब्जियों में टमाटर के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी सस्ती बिकी। थोक मंडी में आज फूल गोभी के दाम 15 से 20 रुपए के बीच रहे। आज पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, बैंगन, ​शिमला मिर्च, नींबू, लॉकी और अन्य स​​ब्जियों के दाम नरम रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज गिरावट का दौर रहा। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी 8 से 17 रुपए के बीच बिकी। आज लहसुन के दामों में भी गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।