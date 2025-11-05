Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर, खाीरा व फूल गोभी हो रहे ससते, आलू-प्याज के दामों में भी गिरावट

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नीचे रहे - केवल मटर फली ही महंगी बिक रही
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नीचे रहे। थोक मंडी में आज केवल मटर फली ही महंगी बिकी और मटर फली के दाम आज 125 से 130 रुपए के बीच बोले गए। अन्य सब्जियों में टमाटर के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे तो फूल गोभी सस्ती बिकी। थोक मंडी में आज फूल गोभी के दाम 15 से 20 रुपए के बीच रहे। आज पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, बैंगन, शिमला मिर्च, नींबू, लॉकी और अन्य सब्जियों के दाम नरम रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज गिरावट का दौर रहा। आज थोक मंडी में आलू के दाम 9 से 15 रुपए के बीच रहे तो प्याज के दाम भी 8 से 17 रुपए के बीच बिकी। आज लहसुन के दामों में भी गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 80 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 17 से 20 रुपए
टमाटर देसी 10 से 15 रुपए
मटर 125 से 130 रुपए
मिर्ची 18 से 20 रुपए
बारीक मिर्च 20 से 22 रुपए
फूल गोभी 15 से 20 रुपए
पत्ता गोभी 14 से 18 रुपए
करेला 30 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 32 से 35 रुपए
नींबू 20 से 22 रुपए
लोकी 15 से 20 रुपए
भिंडी 38 से 50 रुपए
अदरक 46 से 47 रुपए
ग्वार फली 40 से 50 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 13 से 15 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 22 रुपए
तुरई20 से 25 रुपए
टिंडा 45 से 50 रुपए
गाजर 20 से 30 रुपए
मूली 10 से 15 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू-प्याज हो रहे सस्ते
आलू 9 से 15 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 13 रुपए
प्याज नासिक पुराना 14 से 16 रुपए
प्याज नासिक नया 10 से 17 रुपए
लहसुन 25 से 80 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
