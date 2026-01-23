23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अफसरों ने मतदान के लिए प्रेरित करने का लिया संकल्प

जयपुर। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्मिकों ने खुद मतदान करने व औरों को मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने विभागीय कार्मिकों को मतदाता शपथ दिलवाई तथा मतदान के प्रति और अधिक जागरूकता लाने की अपील की।अंबेडकर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Jan 23, 2026

जयपुर। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्मिकों ने खुद मतदान करने व औरों को मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।

विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने विभागीय कार्मिकों को मतदाता शपथ दिलवाई तथा मतदान के प्रति और अधिक जागरूकता लाने की अपील की।अंबेडकर भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मोदी ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी थीम, टैगलाइन एवं लोगो का कार्यालय पत्राचार में प्रयोग किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता दिवस हमें हमारे संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन, भय या दबाव से मुक्त होकर, सत्य और विवेक के आधार पर किया गया मतदान ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। उन्होंने कहा कि हम यह संकल्प लें कि हम स्वयं मतदान करेंगे, दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे और एक जागरूक, जिम्मेदार तथा सशक्त नागरिक बनेंगे।

उधर निदेशायल समेकित बाल विकास सेवाएं में भी कर्मचारियों और अधिकारियों ने मतदाता शपथ ली। इस मौके पर अतिरिक्त निदेशक अल्का विश्नोई, उपनिदेशक बनवारी लाल सिनसिनवार सहित अन्य अफसर मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 06:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अफसरों ने मतदान के लिए प्रेरित करने का लिया संकल्प

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

व्यापारियों को मिला सर्टिफिकेट तो ​खिल गए चेहरे

जयपुर

राजस्थान में रोडवेज बस स्टैंड व सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों में खुलेंगे सरस आउटलेट्स

जयपुर

ई-कॉमर्स ने पकड़ी रफ्तार, ट्रैफिक पर पड़ रहा भार… सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान की दरकार

जयपुर

योगी मॉडल पर राजस्थान पुलिस… जयपुर में हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा का अवैध मकान ध्वस्त

जयपुर

राजस्थान में 49,883 करोड़ के निवेश को हरी झंडी, युवाओं को मिलेंगी 13 हजार से ज्यादा नौकरियां

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.