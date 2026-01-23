अफसरों ने मतदान के लिए प्रेरित करने का लिया संकल्प

जयपुर। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्मिकों ने खुद मतदान करने व औरों को मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।
विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने विभागीय कार्मिकों को मतदाता शपथ दिलवाई तथा मतदान के प्रति और अधिक जागरूकता लाने की अपील की।अंबेडकर भवन के प्रांगण में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मोदी ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी थीम, टैगलाइन एवं लोगो का कार्यालय पत्राचार में प्रयोग किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता दिवस हमें हमारे संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन, भय या दबाव से मुक्त होकर, सत्य और विवेक के आधार पर किया गया मतदान ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। उन्होंने कहा कि हम यह संकल्प लें कि हम स्वयं मतदान करेंगे, दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे और एक जागरूक, जिम्मेदार तथा सशक्त नागरिक बनेंगे।
उधर निदेशायल समेकित बाल विकास सेवाएं में भी कर्मचारियों और अधिकारियों ने मतदाता शपथ ली। इस मौके पर अतिरिक्त निदेशक अल्का विश्नोई, उपनिदेशक बनवारी लाल सिनसिनवार सहित अन्य अफसर मौजूद रहे।
