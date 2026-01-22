भविष्य की नौकरियों और कौशल अंतर पर केंद्रित फ्यूचर स्किल्स कॉन्क्लेव का आयोजन

अमृता ऑनलाइन के व्यापक दृष्टिकोण पर बात करते हुए विश्वविद्यालय ने चांसलर अम्मा के इस विश्वास को रेखांकित किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भौगोलिक सीमाओं में बंधी नहीं होनी चाहिए। जहाँ अनुभवी शिक्षक अक्सर सीमित स्थानों तक केंद्रित रहते हैं और दूरदराज़ क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी बनी रहती है, वहीं अमृता ने अमृता ऑनलाइन, A-VIEW, ओलैब्स और वर्चुअल लैब्स जैसे तकनीक-आधारित मंचों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है। ये बहुभाषी प्लेटफ़ॉर्म भारत सहित अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में 50 से अधिक देशों तक लाखों शिक्षार्थियों तक पहुँच चुके हैं।