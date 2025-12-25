पौधों को पिला रहे जहर, नदी को कर रहे दूषित… ट्रीटेड पानी मानकों पर नहीं खरा

शहर में जेडीए, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के 24 एसटीपी हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सितंबर माह की रिर्पोट के अनुसार 15 एसटीपी का ट्रीटेड पानी प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुसार सही नहीं है, सिर्फ 6 एसटीपी का ट्रीटेड पानी ही मानकों के अनुसार सही है। जबकि 3 एसटीपी बंद पड़े हैं। इनमें नगर निगम का जयसिंहपुरा खोर में 50 एमएलडी एसटीपी तय मानकों के अनुसार सही नहीं चल रहा है। जबकि जेडीए का सेंट्रल पार्क, रामनिवास बाग व जवाहर सर्कल पर एक—एक एमएलडी के एसटीपी लगे हुए हैं, जिनका ट्रीटेड वाटर तय मानकों के अनुसार सही नहीं है। यह ट्रीटेड पानी पार्कों के पेड़—पौधों व घास में दिया जा रहा है।