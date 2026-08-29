रक्षाबंधन पर बहनों ने बांधी भाइयों की कलाई पर राखी

बालघाट. समीपवर्ती जहानगर मोरडा, कमालपुरा, राजोली, भंडारी, नांगल शेरपुर सहित आसपास के गांवों में शुक्रवार को भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार भेंट किए।





रक्षाबंधन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही उत्साह का माहौल रहा।





फोटो- जहानगर मोरडा गांव में राखी बांधती बहन।