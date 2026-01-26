Republic Day Special: ‘चौखट पर दीये जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं…’सरहद से बस वर्दी और यादें ही लौटीं’

जयपुर में भावुक स्वर में उनकी वीरांगना सम्पत कंवर ने बताया कि पति की शहादत पर उन्हें गर्व है लेकिन, उन्हें कम उम्र में ही जीवनभर का बड़ा दर्द मिलने का दुख भी है। यहां तक किए उन्हें अंतिम दर्शन भी नहीं हो गए। ये सबसे बड़ा दर्द है। केवल उनका सामान, वर्दी ही घर पहुंची थी। अब उनकी यादों के सहारे ही हर पल बीत रहा है। मन में कई बातें थी, जो दबी की दबी रह गई। कई सपने थे। सब छूट और टूट गए।