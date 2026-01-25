भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन और क्या है आखिरी तारीख!

IAF Ai Pic
Indian Air Force Agniveervayu Recruitment: अगर आप में देश सेवा का जज्बा है और आप भारतीय वायुसेना के नीले आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय वायुसेना (IAF) ने अग्निवीरवायु (Agniveervayu) Intake 01/2027 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें अविवाहित पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं।
वायुसेना द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, इस भर्ती के लिए वे सभी युवा पात्र हैं जिनकी आयु 17½ से 21 वर्ष के बीच है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो साइंस और अन्य स्ट्रीम (Science and Other than Science subjects) के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवारों का जन्म 01 जनवरी 2006 से 01 जुलाई 2009 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच होना चाहिए। यदि आपकी जन्म तिथि इस दायरे में आती है, तो आप देश के सबसे प्रतिष्ठित बल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए।
भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ध्यान रहे कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 01 फरवरी 2026 है। अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना फॉर्म भर लें।
इच्छुक उम्मीदवार भारतीय वायुसेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट https://www.iafrecruitment.edcil.co.in पर जाकर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं और अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
