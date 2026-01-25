भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन और क्या है आखिरी तारीख!

Indian Air Force Agniveervayu Recruitment: अगर आप में देश सेवा का जज्बा है और आप भारतीय वायुसेना के नीले आसमान में उड़ान भरना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय वायुसेना (IAF) ने अग्निवीरवायु (Agniveervayu) Intake 01/2027 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें अविवाहित पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं।